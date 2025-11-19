La Roja cerró su año con un amistoso difícil, porque tuvo que remontar, y con un jugador menos, ante Perú en Rusia. La expulsión de Iván Román y el penal para los incaicos a los 31′ arruinaban los planes de Nicolás Córdova, pero Felipe Loyola y Darío Osorio salieron al rescate.

“Contento por los jugadores. Una de las cosas que les dije en la charla es que ellos tienen que tratar de consolidar el grupo que están formando“, valoró el DT interino de Chile tras el triunfo en el Clásico del Pacífico.

En las declaraciones que dio el entrenador en el Estadio Fisht de Sochi, destacaron sus palabras para Darío Osorio. El jugador del Midtjylland se llevó los aplausos por su gran partido con la camiseta nacional y el gol que le permitió a la Roja terminar el triste 2025 con un festejo.

“Darío ha tenido una evolución importante. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto, estamos muy contentos“, partió diciendo Nicolás Córdova.

ver también Nicolás Córdova suma fuerza para seguir con el proyecto en la Roja: “Es mejor dejarlo”

Los elogios de Nicolás Córdova a Darío Osorio en la Roja

Después, el DT sumó: “El otro día (en el anterior triunfo contra Rusia), había jugado muy bien en intensidades y velocidades. Hoy jugó un muy buen partido, siempre presente, retrocediendo cuando el equipo lo necesitaba. Está madurando“.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el talentoso jugador formado en U. de Chile vuelve al Midtjylland para continuar con su gran campaña en la Superliga danesa, donde marcha como puntero, y su camino en la Europa League. Su próximo desafío internacional será contra la Roma el martes 27 de noviembre.