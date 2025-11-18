La selección chilena terminó sus partidos de la temporada 2025, donde quedó fuera del Mundial 2026 en el último lugar de la tabla de posiciones, aunque terminó con tres triunfos en amistosos que dan un poco de ilusión para el futuro.

En ese sentido, es el momento de tomar una decisión de parte de las autoridades de la ANFP, para saber si el interino Nicolás Córdova continuará como el oficial a contar desde marzo, que es la fecha que se pusieron como límite.

Por lo mismo, ya hay voces que evalúan su trabajo en estos amistosos, dejando en claro que fue contratado para un proyecto en selecciones menores que puede quedar a medias.

“Si van a traer un técnico para que siga el proyecto de Nicolás Córdova, es mejor dejarlo a Córdova”, comentó Marcelo Barticciotto en ESPN Chile.

La Roja venció a Perú en Rusia. Foto: Sipa/Photosport

¿Sigue Nicolás Córdova en la selección chilena?

El ídolo de Colo Colo y actual comentarista deportivo profundizó en su frase para la selección chilena, donde asegura que la situación de Nicolás Córdova requiere de una situación mayor, en base al proyecto por el cual fue llamado a trabajar en la ANFP.

“Qué mejor que uno que hizo el proyecto que lo lleve a cabo. Si no van a tener un técnico pronto, si no van a decidir, si no van a tener la convicción de contratar a alguien, lo más probable es que siga Córdova” profundizó.

Si bien recibió fuertes reparos en su pensamiento por parte de sus compañeros, Barticciotto dejó en clara la postura que tiene en mente para el proyecto de la Roja: “Son dos cosas: o lo ratifican o lo dejan de lado”.

Revisa sus declaraciones:

