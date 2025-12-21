Es tendencia:
Jugó en Estados Unidos, Nico Córdova no lo consideró para el Mundial y ahora llega a un club chileno

La vida da millones de vueltas y nacer en otro país no quiere decir que sólo jugarás allí. Es lo que le pasó a este joven futbolista.

Por Jose Arias

Nació en EE.UU. y juega por Chile.
Es una de las promesas del fútbol chileno, pero nunca ha jugado en nuestro país. ¿Cómo es eso? Si bien Favian Loyola juega con la camiseta de la Selección Chilena, es más estadounidense que connacional.

El joven volante criollo es nacido en Estados Unidos y se formó en el Orlando City de la MLS, pero fue llamado por Nicolás Córdova para la Sub-20. Allí conoció de cerca a los jóvenes talentos del fútbol criollo, pero no fue llamado al Mundial.

Sin embargo, las ocasiones llegan en algún momento. Y este sería el de Loyola, que, tras ser dejado libre por el Orlando City, busca chances en el país de sus raíces.

Promesa internacional de la selección chilena está a un paso de llegar a Audax y jugar Copa Sudamericana

Lo quieren como joven promesa

Finalmente, un equipo chileno fijó sus ojos en la promesa que Nicolás Córdova utilizó en la Sub-20. Se trata de Audax Italiano, escuadra que quiere contar con los servicios de Favian Loyola.

Para poder convencer a los audinos, Favian Loyola estuvo una semana de prueba en el equipo de La Florida y terminó ganándose el dedito para arriba de la dirección técnica.

Ahora, se espera que el joven talento chileno-estadounidense le sirva a Audax Italiano para sumar minutos Sub-21 en la temporada 2026. El joven de 20 años es el primer gran paso de Audax Italiano en el mercado de fichajes.

El jugador que quiere romperla en Audax | Photosport

¿Cómo quedó Audax en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Huachipato oficializa la continuidad de su gran héroe: “¡El uru se queda!”

