Falta por conocerse la forma, pero el fondo ya es definitivo. Francisco Meneghini no continuará como entrenador en Universidad de Chile después de apenas dirigir siete partidos, la segunda menor cantidad en la historia del club.

Apenas siete puntos en seis jornadas de Liga de Primera, con sólo una victoria en el Superclásicoante Colo Colo, y un 33.4 por ciento de rendimiento fueron suficientes para poner término al vínculo que iba a extenderse hasta fines de 2027.

¿Y qué viene ahora? A la espera de que la dirigencia de Azul Azul escoja al reemplazante definitivo de “Paqui”, deberán echar mano a las divisiones inferiores para suplir al estratega en el próximo juego de la U, este sábado ante el campeón Coquimbo Unido.

1. MANUEL ITURRA

El “Colocho” forma parte de forma permanente del cuerpo técnico del Primer Equipo desde 2024. Estuvo presente durante las dos temporadas que dirigió Gustavo Álvarez y también acompañó a Meneghini en este tramo.

Manuel Iturra como parte del cuerpo técnico de Gustavo Álvarez (Universidad de Chile)

2. CÉSAR HENRÍQUEZ

El “Cuqui” es actualmente el jefe técnico del Fútbol Formativo de la Universidad de Chile. Tiene a su cargo el manejo ejecutivo de las principales categorías competitivas del balompié joven de la institución.

César Henríquez, actual Jefe Técnico del Fútbol Formativo (Universidad de Chile)

3. JOHN VALLADARES

Producto de la cantera azul, tras un largo recorrido como futbolista comenzó su carrera de entrenador en el 2022 donde dirigió a Santiago Wanderers de forma interina por tres juegos. Actualmente tiene a su cargo el equipo de Proyección de la Universidad de Chile.

John Valladares, actual DT del equipo Proyección de la U (Photosport)

4. ADRIÁN ROJAS

El ex defensor central llegó al Fútbol Joven de los azules en julio del 2022, donde se hizo cargo del equipo de Proyección hasta fines del 2025. Actualmente es el técnico de la Sub 17 azul.

Adrián Rojas, hoy técnico de la Sub 17 de la U (Kenny Palma/Emisora Bullanguera)

En síntesis

Francisco Meneghini deja Universidad de Chile tras siete partidos y un 33.4% de rendimiento acumulado.

deja Universidad de Chile tras siete partidos y un acumulado. Manuel Iturra, César Henríquez, John Valladares y Adrián Rojas son candidatos para asumir interinamente la banca azul.

son candidatos para asumir interinamente la banca azul. Coquimbo Unido será el rival este sábado mientras la dirigencia de Azul Azul define al reemplazo definitivo.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la séptima jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.