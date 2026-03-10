“¡Vamos Surinam, carajo!”: Moreno Martins provoca voltereta en Bolivia rumbo al Mundial 2026

Siguen los coletazos luego de la nómina de la selección de Bolivia con miras al repechaje del Mundial 2026. Ahí, Marcelo Moreno Martins no apareció en la lista, en lo que fue la gran polémica.

El eterno goleador altiplánico se había retirado del fútbol y retornó tras dos años solo para ser considerado y cumplir el sueño de jugar el Mundial 2026. Sin embargo, el DT Óscar Villegas no lo citó.

Por eso, el delantero que sonó en su momento en Colo Colo y que hoy juega en Oriente Petrolero desató la furia en su familia. Fue su hermano quien encendió las redes sociales con un mensaje contra la selección de su país.

El hermano de Moreno Martins se desahoga contra Bolivia

Marlon Moreno Martins, hermano del goleador de Bolivia, incendió las redes sociales al postear contra el país rumbo al repechaje mundialero. Ahí le dio su apoyo a Surinam, rival que tendrá la selección a fin de mes.

La noticia dio la vuelta al mundo rápidamente, donde el entorno del artillero mostró su decepción por la decisión del DT Óscar Villegas. Es más, el post podría traer repercusiones si Bolivia avanza al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Y claro, pese a no estar considerado en el duelo ante Surinam (y si avanza, contra Irak), Marcelo Moreno Martins podría decir presente en el Mundial en caso de que la selección de Bolivia clasifique y el entrenador así lo decida.

Eso sí, con el incendiario post de su hermano, Moreno Martins la tiene difícil a futuro con el DT. El duelo ante Surinam será este 26 de marzo en México, y en caso de avanzar jugará ante Irak, el 30 del mismo mes.

Publicidad