El Real Madrid lamenta la baja de Rodrygo por el resto de la temporada, y de paso, el jugador y la selección de Brasil lamentan desde ya su ausencia para la Copa del Mundo 2026 con la Verdeamarela.

Tal como informó el cñub merengue, “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha“.

Conocida la grave lesión, el delantero utilizó las redes sociales para compartirle su sentir, tristeza y convicción a los hinchas del Real Madrid y Brasil.

ver también Terrible: crack del Real Madrid se corta ligamento y se pierde el Mundial 2026 con Brasil

Uno de los peores días de Rodrygo y el miedo

“Incluso sin comprender confío en ti (emoji de rezo)… Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión…”, dijo Rodrygo.

El brasileño agregó que “tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente… No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. ¡He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía!”.

“Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo“, añadió.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿La maldición de Chilavert? Avisan grave lesión de Mbappé en Real Madrid que lo alerta rumbo al Mundial

“¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Ustedes son tan importantes para mí… Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto… Dios sigue en el control de todo”, sentenció en su Instagram.

Rodrygo se lamenta la grave lesión.

Resumen:

-Rodrygo sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la pierna derecha.

-El jugador del Real Madrid se perderá el resto de la temporada y el Mundial 2026.

-Los servicios médicos del club confirmaron la gravedad tras las pruebas médicas de rigor.