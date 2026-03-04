El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, se pronunció sobre el bochornoso episodio ocurrido este pasado martes en el partido entre Cobresal y Audax Italiano, en el estadio Zorros del Desierto, por el duelo clasificatorio a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El duelo sufrió un retraso de casi una hora y media. Esto porque, cuando el partido debía estaba listo para comenzar, se cayeron los generadores eléctricos, dejando en negro los focos de iluminación.

“Como alcalde solicité un informe detallado porque nosotros pusimos a disposición el estadio y nunca habíamos tenido problemas de cortes de luz. Nos pareció preocupante la situación que pasó ayer”, dijo Chamorro en conversación con Radio ADN.

Las torres de iluminación no se quemaron y error humano

“Por lo que me informaron los técnicos ya estaría todo solucionado respecto a la alimentación de las torres de iluminación. Las torres no se quemaron, sino que la fuente primaria, que es un generador, no funcionó como correspondía. Y al parecer hubo una falla humana de manejo, pero eso no lo hizo la municipalidad”, añadió.

Sentenció que “en la interna vamos a revisar qué sucedió. El estadio siempre estará disponible y las puertas van a seguir abiertas para Cobresal cuando quiera jugar acá“.

Cabe recordar que Audax Italiano se quedó con el duelo tras el empate 1-1 y la victoria por 2-3 en penales. Cobresal queda eliminado y los floridanos se meten en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Ahora, la incertidumbre queda para Cobreloa, quien enfrentará a Curicó Unido este sábado en la Primera B, como local en el estadio Zorros del Desierto, esperando que el sistema electrico no vuelva a sufrir complicaciones.