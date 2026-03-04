Cobresal quedó fuera de la Copa Sudamericana en un partido insólito que se retrasó más de una hora por un corte de luz. El elenco minero dijo adiós tras caer contra Audax Italiano en penales por 2-3, bien pasada la medianoche.

Los legionarios se quedaron sin competencia internacional para esta temporada y ahora solo les queda enfocarse en el plano local. Tras la eliminación, Gustavo Huerta tuvo fuertes palabras para sus dirigidos por la actitud que mostraron en la primera mitad.

“Este tipo de partidos no se pueden enfrentar con la tibieza con que enfrentamos el primer tiempo”, empezó diciendo el DT de Cobresal en conferencia de prensa.

“Daba la impresión de que no nos estábamos dando cuenta de lo que había en juego. Por eso en el segundo tiempo entramos con otra actitud y logramos el empate, pero nos faltó la claridad para tener mejores ocasiones de gol”, apuntó también el entrenador.

La crítica de Gustavo Huerta a los jugadores de Cobresal en la eliminación

“En el segundo tiempo, el equipo mejoró bastante. Buscamos por todos lados el empate y hubo un gran esfuerzo de todos los jugadores. Lamentablemente, en los penales no fuimos certeros“, sumó Gustavo Huerta.

“No quiero generalizar como si todos los jugadores hubiesen jugado de la forma que describí anteriormente. A veces tiene que ver con las características individuales y la personalidad de cada jugador“, señaló.

Por último dejó claro que “a veces no estamos a la altura de lo que el club pretende y eso tenemos que remediarlo, porque nos puede complicar en el torneo local“.