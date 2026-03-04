En un partido que tiene a toda Rancagua expectante, O’Higgins de Rancagua se juega el paso a la fase de grupos de Copa Libertadores. Los celestes vienen de dar el gran golpe del torneo al eliminar a Bahía en Brasil.

Al frente estará el Deportes Tolima de Colombia, que dejó al Deportivo Táchira de Venezuela en el camino. Por eso, con miras al duelo de ida de hoy en Rancagua, el DT Lucas Bovaglio guardó a sus mejores hombres.

Es que ante Palestino por la Liga de Primera jugó con 11 suplentes, dándole descanso a sus titulares que juegan en la Copa. Por eso, tiene a disposición todo el plantel para parar su equipo en el partido estelar de hoy en el Codelco El Teniente.

Formación estelar de O’Higgins vs Tolima

De no ocurrir alguna lesión de última hora, O’Higgins de Rancagua irá con su habitual XI que ha ganado los partidos tanto en la Liga de Primera como en Copa Libertadores. Ahí destacan nombres que serían sorpresa en la próxima nómina de la Roja.

El equipo estelar celeste en la Copa /Photosport

La formación sería con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore. Eso, según información de Diario El Rancagüino.

Desde Rancagua trascendió que Felipe Faúndez y Felipe Ogaz serían fijos en la nómina de Nicolás Córdova para los amistosos de Chile en Oceanía este mes. Además, según Maximiliano Figueroa del medio Cancha Libre, Carabalí y Castillo se sumarían al listado.

“El cruce es muy importante para ingresar a fase de grupos, primero como local ante Deportes Tolima, que es un equipo muy físico, que intenta jugar… Hay otros equipos que les encantaría poder jugar torneos internacionales y no lo tienen, nosotros lo defenderemos a muerte”, dijo Lucas Bovaglio.