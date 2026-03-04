O’Higgins de Rancagua tiene una gran chance de seguir haciendo historia para su gente en Copa Libertadores. Tras casi 10 años sin copas internacionales, el Capo de Provincia salta a la cancha a buscar la fase de grupos del torneo.

Al frente estará Deportes Tolima de Colombia, equipo que viene de eliminar al Deportivo Táchira de Venezuela. Eso sí, la confianza en el elenco chileno está a tope tras eliminar al todopoderoso Bahía de Brasil.

Y tal fue la sorpresa del triunfo rancagüino vía penales en Salvador, que hasta la propia TV local tuvo un remezón en sus planes. Es que Bahía era amplio favorito para la llave, por lo que prestigioso canal local dio que hablar con su programación.

En Brasil seguirán la acción de O’Higgins en la Copa

Desde Brasil avisaron que una de las potentes señales locales tendrá en su transmisión el partido de O’Higgins vs Deportes Tolima, por la fase 3 de Copa Libertadores. ¿La razón? Por la excesiva fe en Bahía en la llave anterior.

O’Higgins hizo una tremenda fase ante Bahía /Photosport

“Globo TV no transmitirá Barcelona vs. Botafogo en ninguna plataforma de medios. Por lo tanto, el partido del único equipo brasileño en esta etapa de la Libertadores sólo será transmitido por ESPN/Disney+”, partió informando la cuenta Futebol na TV.

Siguiendo con esa información, el problema apunta a que el canal brasileño “eligió el grupo Bahía, y con la eliminación del equipo, tendrá que mostrar O’Higgins vs. Tolima”.

El Capo de Provincia buscará dar el golpe en el duelo de ida este miércoles 4 de marzo, a las 21.30 horas en el estadio Codelco El Teniente. La revancha se jugará la próxima semana en Colombia, el miércoles 11.

