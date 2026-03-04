Es tendencia:
La gran baja que tendrá Cabrero para la final con Lota Schwager: “No puede jugar por…”

El elenco enfrentará este sábado la gran final contra Lota Schwager, donde habrá una importe ausencia.

Por Andrea Petersen

El jugador que será el gran ausente de la final contra Lota.
Este fin de semana se disputará una esperada final por el ascenso entre Comunal Cabrero y Lota Schwager, donde ambos elencos buscarán dejarlo todo en la cancha para subir a la Segunda División. No obstante, el conjunto de Cabrero afrontará el duelo con una sensible baja por motivos inesperados.

En un partido único, ambas escuadras se enfrentarán por el tercer cupo a la 2D, luego de que se ratificara el descenso de Deportes Melipilla a Tercera A debido al no pago de sueldos correspondientes a noviembre de 2025, equipo a los que se suman San Antonio Unido y Barnechea, quienes descendieron.

El gran ausente de la final de Comunal Cabrero vs. Lota Schwager

En conversación con Sabes Deportes, el presidente Alfonso Bustamante reveló que están confiados en el desempeño del plantel para el gran encuentro de este sábado. “Llevamos más de un mes trabajando. No tenemos ningún jugador de la plantilla pasada”.

“Este un equipo nuevo, pero los muchachos están convencidos. Todos quieren jugar la final. Podemos traer jugadores exclusivamente para este partido y así lo estamos haciendo”, comentó.

En la misma línea revela que “tenemos a Yonathan Suazo, pero él no puede jugar este partido por un tema reglamentario. Están el “Chino” (Joaquín) Araya, Pablo Sanhueza, Jesús Arancibia, Diego Vallejos, por decir algunos”.

Añadiendo que están completamente confiados en que lograrán el ascenso. “Creemos que el equipo que estamos preparando le va a ganar a Lota. Somos superiores. Nuestra historia dice que tenemos una racha positiva frente a Lota”.

Hoy Lota tiene la presión. Quizás para el público y la prensa puede ser, pero para nosotros ganarle a Lota no sería una sorpresa. Para nosotros sería hacer lo que siempre hemos hecho con ellos y siempre hemos salido victoriosos”, explicó al medio.

¿Cuándo es la final por el ascenso?

El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción a las 19:00 horas.

