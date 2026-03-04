Regresa la acción para la Selección Chilena Femenina y este miércoles, el equipo de Luis Mena vuelve a la cancha para disputar un amistoso ante Paraguay, en un duelo que servirá para seguir afinando detalles de cara a la Liga de Naciones.

El rival será el mismo al que Chile derrotó 1-0 en su último cruce oficial, por lo que asoma como una buena medida. Además, en abril se vienen tres partidos clave frente a Argentina, Colombia y Uruguay, que pueden marcar el rumbo del combinado nacional.

Chile vs. Paraguay: Horario y dónde ver a La Roja

El partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este miércoles 4 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

El duelo entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión y ESPN 5. Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

11.1 (TDT)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Tiane Endler se baja de la nómina de la Roja femenina

La Roja femenina se prepara para el regreso de la Liga de Naciones de la Conmebol y para eso disputa dos importantes amistosos contra Paraguay. El equipo nacional visita tierras guaraníes el 4 y 7 de marzo.

Para esta oportunidad, el técnico Luis Mena armó una nómina con una mezcla de experencia y caras nuevas, y en ella destacaba que Tiane Endler iba a participar. Lamentablemente, la golera se tuvo que bajar de la convocatoria.

En un comunicado, la Federación de Fútbol de Chile informó que “la seleccionada nacional Christiane Endler ha sido liberada de la convocatoria debido a una situación personal, por lo que no podrá participar de los partidos amistosos ante Paraguay por la actual Fecha FIFA”.

En su lugar, el cuerpo técnico de la Roja decidió convocar a la portera Marian Jerez de Santiago Wanderers, quien se suma a Ryann Torrero como las goleras para estos amistosos de preparación.