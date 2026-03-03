Es tendencia:
Amistoso Femenino

Chile vs. Paraguay: Horario y qué canal transmite EN VIVO el amistoso Femenino

Conoce todos los detalles del partido que este miércoles anima la selección de Chile femenino frente a Paraguay por un amistoso internacional.

Por Franco Abatte

La Roja enfrenta este miércoles a Paraguay por un amistoso Femenino.
Esta semana vuelve el fútbol de selecciones, específicamente en la rama femenina. Este miércoles regresa a la acción la Selección Chilena Femenina, que se medirá en un duelo amistoso ante su similar de Paraguay.

Será un encuentro clave para las dirigidas por Luis Mena, que buscarán afinar detalles de cara a los próximos desafíos por la Liga de Naciones, justamente ante el mismo rival al que derrotaron por 1-0 en la pasada jornada oficial.

Tiane Endler se baja de la nómina de la Roja femenina y no juega contra Paraguay: la razón

En lo que respecta al futuro inmediato, La Roja Femenina tendrá tres partidos importantísimos en abril, cuando enfrente por las fechas 5, 6 y 7 a Argentina, Colombia y Uruguay, respectivamente. A continuación, revisa todos los detalles de este compromiso en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile Femenino vs. Paraguay el amistoso internacional?

El partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este miércoles 4 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o streaming a la Roja Femenina?

Hay buenas noticias para los fanáticos del fútbol femenino, ya que el encuentro entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV
11.1 (TDT)

Televisión por cable:
VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)
CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

La nómina de la Selección Chilena Femenina

Arqueras

Marian Jerez – Santiago Wanderers
Ryann Torrero – Colo Colo

Defensas

Anaís Cifuentes – Colo Colo
Fernanda Ramírez – Universidad Católica
Mariana Morales – Universidad de Chile
Constanza González – Colo Colo
Valentina Díaz – Universidad de Chile
Michelle Olivares – Colo Colo
Camila Sáez – Bristol City (Inglaterra)
María José Silva – Universidad de Chile

Mediocampistas

Nayadet López – Alavés (España)
Yanara Aedo – Colo Colo
Yessenia López – Colo Colo
Millaray Cortés – Sevilla (España)

Delanteras

Mary Valencia – Colo Colo
Leslie Olivares – Fortaleza (Colombia)
Adriana Moreno – Coquimbo Unido
Vaitiare Pardo – Universidad Católica
Ámbar Figueroa – Universidad Católica
Javiera Grez – Colo Colo

Tras la baja de Tiane Endler, Ryann Torrero asoma como la portera titular ante Paraguay. (Foto: Jorge Díaz – Comunicaciones FFCh)

