Esta semana vuelve el fútbol de selecciones, específicamente en la rama femenina. Este miércoles regresa a la acción la Selección Chilena Femenina, que se medirá en un duelo amistoso ante su similar de Paraguay.

Será un encuentro clave para las dirigidas por Luis Mena, que buscarán afinar detalles de cara a los próximos desafíos por la Liga de Naciones, justamente ante el mismo rival al que derrotaron por 1-0 en la pasada jornada oficial.

En lo que respecta al futuro inmediato, La Roja Femenina tendrá tres partidos importantísimos en abril, cuando enfrente por las fechas 5, 6 y 7 a Argentina, Colombia y Uruguay, respectivamente. A continuación, revisa todos los detalles de este compromiso en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile Femenino vs. Paraguay el amistoso internacional?

El partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este miércoles 4 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o streaming a la Roja Femenina?

Hay buenas noticias para los fanáticos del fútbol femenino, ya que el encuentro entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV

11.1 (TDT)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

La nómina de la Selección Chilena Femenina

Arqueras

Marian Jerez – Santiago Wanderers

Ryann Torrero – Colo Colo

Defensas

Anaís Cifuentes – Colo Colo

Fernanda Ramírez – Universidad Católica

Mariana Morales – Universidad de Chile

Constanza González – Colo Colo

Valentina Díaz – Universidad de Chile

Michelle Olivares – Colo Colo

Camila Sáez – Bristol City (Inglaterra)

María José Silva – Universidad de Chile

Mediocampistas

Nayadet López – Alavés (España)

Yanara Aedo – Colo Colo

Yessenia López – Colo Colo

Millaray Cortés – Sevilla (España)

Delanteras

Mary Valencia – Colo Colo

Leslie Olivares – Fortaleza (Colombia)

Adriana Moreno – Coquimbo Unido

Vaitiare Pardo – Universidad Católica

Ámbar Figueroa – Universidad Católica

Javiera Grez – Colo Colo