Universidad de Chile venció a Colo Colo en el último Superclásico. Esteban Paredes habló de lo que fue el duelo, donde también puso el foco en Marcelo Díaz.

El Romántico Viajero venía muy mal, pero se las arregló para conseguir el triunfo en Macul e imponerse por 1-0 con gol de Matías Zaldivia. Los Albos ahora enfrentan las críticas y los cuestionamientos sobre el trabajo que realiza Fernando Ortiz.

La polémica opinión de Esteban Paredes

Esteban Paredes habló en el programa “Tipsters” de Juega en Línea de diversos detalles de lo que dejó la derrota de Colo Colo. Sin embargo, hizo especial hincapié en el momento del actual capitán de Universidad de Chile.

“Marcelo Díaz ya no puede jugar en la U, con todo respeto, con toda la trayectoria que tiene, o sea puede jugar 20 minutos y nada más“, indicó Paredes. El bicampeón de América estuvo en la banca en el Monumental y no ingresó al terreno de jugo.

Díaz viene saliendo de una operación en el tobillo izquierdo, por lo cual recién fue citado por primera vez ante Limache y todavía no juega durante la temporada 2026. Pese a esto, el máximo goleador del fútbol chileno aseguró que Carepato ya no tiene bencina.

“Se equivoca mucho, ya no es el que hace juego hacia adelante. Es muy distinto a lo que pasa con Charles Aránguiz, aún que le queda mucho”, cerró Paredes. Marcelo Díaz tiene 39 años y regresó a Universidad de Chile durante el 2024.

Díaz espera por su debut en 2026. Imagen: Photosport

Si bien el campeón de la Copa Sudamericana no ha jugado en 2026, en la temporada pasada tuvo bastante continuidad disputando 38 partidos. Habrá que esperar que regrese al terreno de juego para saber si le da la razón a Esteban Paredes sobre su comentario.

