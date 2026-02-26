Una de las grandes sorpresas que ha tenido Colo Colo esta temporada es la capitanía de Fernando De Paul. El Tuto tomó la jineta del Cacique con Fernando Ortiz y en la previa del Superclásico nuevamente el tema salió a la mesa, pero ahora desde la vereda del archirrival.

En la conferencia de capitanes de este jueves en la ANFP en la antesala del duelo con la U de Chile, Marcelo Díaz sacó la voz. El capitán del Romántico Viajero fue consultado por lo que está pasando con el arquero, especialmente por su pasado azul, en el que también llevó el brazalete en el brazo en más de una ocasión.

Pero más allá de lo que cualquiera podía pensar, Carepato destacó que el Tuto haya alcanzado un lugar tan importante dentro del Cacique. No obstante, dejó clara su postura sobre el tema antes del Superclásico.

Marcelo Díaz aplaude a Fernando De Paul como capitán de Colo Colo, pero…

La capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo vivirá una jornada clave este fin de semana en el Superclásico. El Tuto tendrá su primer choque ante la U portando la jineta del Cacique, algo que fue más que valorado por Marcelo Díaz.

Fernando De Paul es el capitán de Colo Colo en 2026 y Marcelo Díaz destacó su logro. Foto: Photosport.

Carepato habló en conferencia de prensa y, ante la consulta sobre el pasado azul del portero, fue categórico. “No le resta rivalidad, al contrario, le da un poco de aliciente a estos partidos“.

De hecho, Marcelo Díaz aplaudió que Fernando De Paul hoy sea uno de los referentes de Colo Colo. “Creo que si Tuto es el capitán lo tiene ganado“, enfatizó el volante del Bulla.

Aunque más allá de su postura, el mediocampista tomó distancia del tema para no hablar de más. “Lo han elegido y no me puedo meter, sólo ver lo que sucede desde el otro lado”.

Marcelo Díaz aprovechó para rayar la cancha y advertir que no les importa mucho lo que pase con Colo Colo. “Nosotros nos enfocamos mucho en la U y le damos prioridad, más que al rival que enfrentemos”.

Finalmente, el capitán azul dejó claro que no los miran en menos pero tampoco gastarán energía en el archirrival. “Los vamos a respetar a todos, pero no vamos a tener opiniones de los otros equipo porque no nos compete”.

Fernando De Paul será el capitán de Colo Colo por primera vez en un Superclásico. El Tuto quiere seguir siendo una pieza clave del Cacique y ruega para volver a celebrar ante la U en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo contra la U?

Fernando De Paul y Marcelo Díaz ahora vuelven para ajustar los últimos detalles para el Superclásico 199. Colo Colo será local en el Monumental ante la U este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

