Chile vs Paraguay: la formación de la Roja femenina y cómo va en la tabla de Liga de Naciones

La Roja femenina vuelve a la cancha para otro partido clave en la Liga de Naciones de la Conmebol. Tras la dura derrota contra Perú en el Cusco, Chile enfrenta a Paraguay con la obligación de ganar para no seguir cediendo terreno en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

El equipo nacional cayó por 3-1 ante las peruanas y salió de zona de clasificación directa al Mundial 2027. Hoy, está 3°. Los dos primeros (hoy Colombia y Venezuela) van directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos siguientes (hoy Chile y Ecuador) avanzan al repechaje.

De ahí la importancia de este partido, donde Luis Mena tiene una sola baja. Durante las últimas horas, se confirmó la lesión de Antonia Canales, la segunda portera de la Roja después de Tiane Endler. De emergencia, la Roja tuvo que llamar a Oriana Cristancho para que se sume.

Se espera que para el duelo de esta noche contra Paraguay (20:00 horas), el técnico nacional repita la oncena del pasado viernes. Así lo confirmó Emol.

Así está la Roja femenina en la Liga de Naciones

Chile vs Paraguay: la formación de la Roja femenina

Con todo esto, la formación de la Roja femenina para esta noche sería con Christiane Endler; Rosario Balmaceda, Mariana Morales, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Yastin Jiménez, Nayadet López, Yanara Aedo; Sonya Keefe, Yenny Acuña y María José Urrutia.

El duelo entre Chile y Paraguay por la cuarta fecha de la Liga de Naciones se juega este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en El Teniente de Rancagua. Será transmitido por Chilevisión.