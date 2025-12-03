Un fin de semana decisivo se vivirá en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi por la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El ‘Gran Circo’ cierra la temporada con una definición electrizante donde tres pilotos llegan con opciones reales de consagrarse campeones del mundo; Lando Norris, líder del campeonato; Max Verstappen y Oscar Piastri.

La tabla no podría estar más apretada. Apenas 16 puntos separan a los tres contendientes, con Norris en la cima con 408 unidades, seguido de cerca por Verstappen con 396 y Piastri con 392. Un margen casi simbólico en una pista donde la estrategia, la presión y la mínima diferencia pueden convertir una vuelta perfecta en gloria o en un error imperdonable.

Todo apunta a una carrera histórica, con emociones garantizadas desde las prácticas libres hasta la clasificación del sábado y, por supuesto, la gran final del domingo, cuya transmisión, fue confirmada en las últimas horas. En RedGol te contamos la programación completa del Gran Premio de Abu Dhabi para Chile y LATAM, junto con los horarios, detalles y todo lo que necesitas saber para no perderte ni un instante de esta apasionante batalla por el título.

La señal que transmite el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

A diferencia de lo que ocurrió con otros grandes premios de la Fórmula 1 en la temporada, ESPN confirmó que la carrera en vivo del GP de Abu Dhabi irá EN VIVO y en exclusiva por streaming, a través de la plataforma, DISNEY+ en su plan Premium.

Abu Dhabi cierra la temporada 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Misma situación que ocurrirá con los eventos de los días anteriores, las prácticas libres 1, 2 y 3, además de la qualy respectiva. Todos los detalles, a continuación.

Evento Día y hora (Chile) Transmite Práctica Libre 1 viernes 5 de diciembre 06:25 hrs. Plan Premium Disney+. Práctica Libre 2 viernes 5 de diciembre 09:30 hrs. Plan Premium Disney+. Práctica Libre 3 sábado 6 de diciembre 07:00 hrs. Plan Premium Disney+. Clasificación (Qualy) sábado 6 de diciembre 10:55 hrs. Plan Premium Disney+. Carrera GP Abu Dhabi domingo 7 de diciembre 09:55 hrs. Plan Premium Disney+.

Clasificación de Pilotos F1 2025