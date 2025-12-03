Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fórmula 1

No va por ESPN: Confirman la transmisión del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Este fin de semana; Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, buscarán coronarse como los campeones de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La Fórmula 1 define al campeón de la temporada 2025 este fin de semana en el Circuito de Yas Marina.
© Getty ImagesLa Fórmula 1 define al campeón de la temporada 2025 este fin de semana en el Circuito de Yas Marina.

Un fin de semana decisivo se vivirá en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi por la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El ‘Gran Circo’ cierra la temporada con una definición electrizante donde tres pilotos llegan con opciones reales de consagrarse campeones del mundo; Lando Norris, líder del campeonato; Max Verstappen y Oscar Piastri.

La tabla no podría estar más apretada. Apenas 16 puntos separan a los tres contendientes, con Norris en la cima con 408 unidades, seguido de cerca por Verstappen con 396 y Piastri con 392. Un margen casi simbólico en una pista donde la estrategia, la presión y la mínima diferencia pueden convertir una vuelta perfecta en gloria o en un error imperdonable.

Todo apunta a una carrera histórica, con emociones garantizadas desde las prácticas libres hasta la clasificación del sábado y, por supuesto, la gran final del domingo, cuya transmisión, fue confirmada en las últimas horas. En RedGol te contamos la programación completa del Gran Premio de Abu Dhabi para Chile y LATAM, junto con los horarios, detalles y todo lo que necesitas saber para no perderte ni un instante de esta apasionante batalla por el título.

Terremoto en la Fórmula 1: Ferrari habría tomado una decisión con el futuro de Lewis Hamilton

ver también

Terremoto en la Fórmula 1: Ferrari habría tomado una decisión con el futuro de Lewis Hamilton

La señal que transmite el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

A diferencia de lo que ocurrió con otros grandes premios de la Fórmula 1 en la temporada, ESPN confirmó que la carrera en vivo del GP de Abu Dhabi irá EN VIVO y en exclusiva por streaming, a través de la plataforma, DISNEY+ en su plan Premium.

Abu Dhabi cierra la temporada 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Abu Dhabi cierra la temporada 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Misma situación que ocurrirá con los eventos de los días anteriores, las prácticas libres 1, 2 y 3, además de la qualy respectiva. Todos los detalles, a continuación.

Publicidad
EventoDía y hora (Chile)Transmite
Práctica Libre 1viernes 5 de diciembre 06:25 hrs.Plan Premium Disney+.
Práctica Libre 2viernes 5 de diciembre 09:30 hrs.Plan Premium Disney+.
Práctica Libre 3sábado 6 de diciembre 07:00 hrs.Plan Premium Disney+.
Clasificación (Qualy)sábado 6 de diciembre 10:55 hrs.Plan Premium Disney+.
Carrera GP Abu Dhabidomingo 7 de diciembre 09:55 hrs.Plan Premium Disney+.

Clasificación de Pilotos F1 2025

Pos. Piloto Equipo Puntos
1Lando NorrisMcLaren408
2Max VerstappenRed Bull Racing396
3Oscar PiastriMcLaren392
4George RussellMercedes309
5Charles LeclercFerrari230
6Lewis HamiltonFerrari152
7Kimi AntonelliMercedes150
8Alexander AlbonWilliams73
9Carlos Sainz Jr.Williams64
10Isack HadjarRacing Bulls51
11Nico HülkenbergKick Sauber49
12Fernando AlonsoAston Martin48
13Oliver BearmanHaas41
14Liam LawsonRacing Bulls38
15Yuki TsunodaRed Bull Racing33
16Lance StrollAston Martin32
17Esteban OconHaas32
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0
Lee también
¡Imperdible! Los partidos de hoy sábado 29 noviembre y dónde ver EN VIVO
Noticias

¡Imperdible! Los partidos de hoy sábado 29 noviembre y dónde ver EN VIVO

Palmeiras vs. Flamengo ¿Dónde ver la final de Copa Libertadores?
Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo ¿Dónde ver la final de Copa Libertadores?

¡Con La Roja como animadora! Los partidos de hoy viernes 28 de noviembre
Noticias

¡Con La Roja como animadora! Los partidos de hoy viernes 28 de noviembre

La U recupera dos titulares para su final en Iquique
U de Chile

La U recupera dos titulares para su final en Iquique

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo