Pronósticos Palestino vs Huachipato: Árabes y Acereros abren la última fecha del Campeonato Nacional

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Palestino vs Huachipato, por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2025.

Este viernes, a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino y Huachipato abrirán la última fecha del Campeonato Nacional 2025. Los Árabes ya aseguraron su presencia en la próxima Copa Sudamericana, pero buscarán tres puntos más para cerrar el torneo en la quinta posición. Para ello, también deberán esperar una derrota de Audax Italiano.

Los Acereros, novenos con 42 unidades, solo podrán superar a Colo Colo si ganan y el Cacique cae ante los Itálicos. De todas maneras, el elenco negriazul tomará este duelo como su última prueba antes de disputar la gran final de la Copa Chile frente a Deportes Limache.

En la previa del compromiso, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para considerar antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Palestino vs Huachipato

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 2.05 Sin gol antes del minuto 27:00 1.83 Anotará en cualquier momento: Junior Marabel 2.62

Un show de goles en el último juego para Palestino y Huachipato

En los últimos cuatro partidos de Palestino como local, el marcador registró más de dos goles y hubo anotaciones de ambos conjuntos.

Asimismo, en cuatro de las últimas seis presentaciones de Huachipato como visitante también marcaron los dos equipos y se contabilizaron, al menos, tres tantos.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.05 en bet365

El gol tarda en llegar

A pesar de protagonizar partidos llenos de emociones, el primer gol ha tardado en llegar: en los últimos cinco duelos de los Árabes y en cuatro de los recientes cinco de los Acereros, el marcador se mantuvo en cero hasta el minuto 27.

Sin gol antes del minuto 27:00 – 1.83 en bet365

Junior Marabel, en racha: cuatro partidos seguidos participando en goles

Junior Marabel acumula cuatro partidos consecutivos participando en goles. Viene de asistir ante Deportes La Serena y ya había entregado un pase de gol frente a Coquimbo Unido. El delantero paraguayo, de 27 años, también le marcó recientemente a Universidad Católica y a Deportes Limache.

En total, registra ocho tantos y cuatro asistencias en la Liga de Primera 2025.

Anotará en cualquier momento: Junior Marabel – 2.62 en bet365

Cuotas en Palestino vs Huachipato

Palestino vs Huachipato: últimos partidos