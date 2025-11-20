Es tendencia:
Gran Premio de Las Vegas en Fórmula 1: Hora, cómo y dónde ver EN VIVO la carrera

Conoce todos los detalles del GP de Las Vegas 2025, horarios de prácticas, clasificación y la gran carrera del domingo.

Por Franco Abatte

El 'Gran Circo' regresa a la acción desde el Circuito callejero de Las Vegas.
Se viene una nueva carrera de Fórmula 1. Este fin de semana en un día y un horario bastante particular se celebrará el Gran Premio de Las Vegas en los Estados Unidos. Gran evento automotor que tiene lugar en el Circuito callejero de Las Vegas y que puede ser crucial para el campeonato de pilotos.

Así es, porque tras el triunfo de Norris en São Paulo, el británico aún no podría gritar campeón, pero sí podría dejar a Max Verstappen fuera de carrera por la corona, cortando así una racha de cuatro años con “MadMax” en lo más alto.

¿Qué debe pasar? Norris tiene que quedar por nueve o más puntos por encima de Verstappen y así el título 2025 se definiría en las últimas fechas solamente entre él y su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

A continuación, te invitamos a conocer los horarios, la transmisión y todos los detalles del GP de Las Vegas 2025.

Horarios del GP de Las Vegas de la F1

El Gran Premio del Las Vegas, Estados Unidos, contará con los siguientes horarios:

EventoDía y hora (Chile)
Práctica Libre 1jueves 20 de noviembre a las 21:30 horas.
Práctica Libre 2viernes 21 de noviembre a las 01:30 horas.
Práctica Libre 3viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas.
Clasificación (Qualy)sábado 22 de noviembre a las 01:00 horas.
Carreradomingo 23 de noviembre a las 01:00 horas.
¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE la Fórmula 1?

Toda la programación del Gran Premio de Las Vegas contará con transmisión televisiva a cargo de las señales de ESPN y ESPN 2 en las rondas previas e ESPN para la carrera del domingo, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN (Carrera, Qualy y Práctica 2)
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

ESPN 2 (Práctica 3 y Práctica 2)
VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
ENTEL: 214 (HD)
CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
TU VES: 510 (HD)
ZAPPING: 91 (HD)

Adicionalmente, podrás ver todos los acontecimientos en vivo del GP de Las Vegas de Estados Unidos de forma online a través de la app Disney+, exclusivamente para los suscriptores de su plan Premium.

