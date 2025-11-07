Es tendencia:
Fórmula 1

Gran Premio de Brasil en Fórmula 1: Horario, cómo y dónde ver EN VIVO la carrera

Conoce todos los detalles del Gran Premio de Brasil 2025 con la carrera Sprint del día sábado y la gran carrera de este domingo 9 de noviembre.

Por Franco Abatte

La F1 vive días de definición en São Paulo, Brasil.
© Getty ImagesLa F1 vive días de definición en São Paulo, Brasil.

Nuevo fin de semana de acción en la máxima categoría del automovilismo mundial: la Fórmula 1. La categoría reina celebra por estos días la fecha número 21 de la temporada, desde São Paulo, con el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Será una carrera clave para los pilotos que pelean por el título de campeón, ya que este fin de semana no solo se correrá la tradicional prueba del domingo, sino que también hay acción un día antes con la carrera Sprint, la cual otorga puntos adicionales en la lucha por el campeonato de pilotos.

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen prometen un intenso duelo en Interlagos. A continuación, te invitamos a conocer los horarios, la transmisión y todos los detalles del GP de Brasil 2025.

Horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1:

El Gran Premio de Brasil contará con los siguientes horarios:

EventoDía y hora (Chile)
Práctica Libre 1viernes 7 de noviembre a las 11:30 horas.
Clasificación Sprintviernes 7 de noviembre a las 15:30 horas.
Carrera Sprintsábado 8 de noviembre a las 11:00 horas.
Clasificación (Qualy)sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.
Carreradomingo 9 de noviembre a las 14:00 horas.

¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE la Fórmula 1?

Toda la programación del Gran Premio del Brasil contará con transmisión televisiva a cargo de la señal de ESPN 2, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2
VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
ENTEL: 214 (HD)
CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
TU VES: 510 (HD)
ZAPPING: 91 (HD)

Adicionalmente, podrás ver todos los acontecimientos en vivo del GP de Brasil de forma online a través de la app Disney+, exclusivamente para los suscriptores de su plan Premium.

