Un sábado recargado de acción se vive este 8 de noviembre. Por ejemplo, en Chile continua la fecha 27 de la Liga de Primera con imperdibles duelos entre Deportes La Serena y U. Católica, Unión Española vs. Colo Colo y el campeón del certamen, Coquimbo Unido, estrenando su corona como visitante a Palestino.
Eso no es todo, porque también hay acción internacional con el Mundial sub-17 de Qatar, donde la selección chilena enfrentará su segundo partido frente al combinado de Uganda por el grupo K, además de una gran cantidad de partidazos de las mejores ligas del mundo, como la Premier League, la Liga de España, la Serie A y el Brasileirao, entre otros.
Conoce todos los detalles de estos partidos, horarios y transmisión
Calendario de partidos sábado 8 de noviembre
Liga de Primera de Chile
- 12:30 horas – La Serena vs. U. Católica. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
- 15:00 horas – Unión Española vs. Colo Colo. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
- 17:30 horas – Palestino vs. Coquimbo Unido. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
- 20:30 horas – O’Higgins vs. Ñublense. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
Liga 2D de Chile
- 15:00 horas – Real San Joaquín vs. Provincial Ovalle. Transmite La Liga 2D.
- 17:30 horas – Trasandino vs. Deportes Melipilla. Transmite La Liga 2D.
- 18:00 horas – Deportes Puerto Montt vs. Provincial Osorno. Transmite La Liga 2D.
La Liga de España
- 10:00 horas – Girona vs. Alavés. Transmite DGO, DSports 2 (612/1612).
- 12:15 horas – Sevilla FC vs. Osasuna. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 14:30 horas – At. Madrid vs. Levante. Transmite DGO, DSports (610/1610).
- 17:00 horas – Espanyol vs. Villarreal. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Premier League
- 09:30 horas – Tottenham vs. Manchester Utd. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 12:00 horas – West Ham vs. Burnley. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Everton vs. Fulham. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 14:30 horas – Sunderland vs. Arsenal. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Chelsea vs. Wolverhampton. Transmite Disney+ Premium.
Championship
- 09:30 horas – Blackburn Rovers vs. Derby County. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Stoke City vs. Coventry City. Transmite Disney+ Premium.
Serie A Italiana
- 11:00 horas – Como 1907 vs. Cagliari. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – US Lecce vs. Hellas Verona. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Juventus vs. Torino. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 16:45 horas – Parma vs. AC Milan. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
Bundesliga
- 11:30 horas – Bayer Leverkusen vs. Heidenheim. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – Hoffenheim vs. RB Leipzig. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – Hamburger SV vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – 1. FC Union Berlin vs. FC Bayern. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
- 14:30 horas – Borussia M’gladbach vs. FC Köln. Transmite Disney+ Premium.
Ligue 1
- 13:00 horas – O. Marseille vs. Stade Brestois. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 15:00 horas – Le Havre AC vs. Nantes. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 17:05 horas – AS Monaco vs. Lens. Transmite Disney+ Premium.
Amistoso Leyendas
- 22:00 horas – FC Barcelona vs. Real Madrid. Transmite FC Barcelona PPV YouTube.
Liga de Portugal
- 12:30 horas – Alverca vs. Río Ave. Transmite GolTV Play, GolTV.
- 17:30 horas – Santa Clara vs. Sporting CP. Transmite GolTV Play, GolTV.
FIFA Mundial Sub-17
- 09:30 horas – República Checa vs. Burkina Faso. Transmite DGO.
- 09:30 horas – Uganda vs. Chile. Transmite DGO, ChileVisión, ChileVisión Web, Pluto TV, DSports (610/1610).
- 10:00 horas – Mali vs. Austria. Transmite DGO.
- 10:30 horas – Francia vs. Canadá. Transmite DGO, DSPORTS+ Plus (613/1613).
- 11:45 horas – Estados Unidos vs. Tayikistán. Transmite DGO.
- 12:15 horas – Paraguay vs. Panamá. Transmite DGO.
- 12:45 horas – República Irlanda vs. Uzbekistán. Transmite DGO.
- 12:45 horas – Arabia Saudí vs. Nueva Zelanda. Transmite DGO
Mundial Femenino Sub-17
- 12:30 horas – Brasil vs. México (3er Puesto). Transmite FIFA+.
- 16:00 horas – Corea del Norte vs. Holanda (Final). Transmite DGO, DSPORTS+ Plus (613/1613), FIFA+.
Primera División Argentina
- 17:00 horas – Racing Avellaneda vs. Defensa y Justicia. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – CA Huracán vs. Newell’s Old Boys. Transmite TyC Sports Internacional.
- 19:15 horas – Talleres Córdoba vs. Platense. Transmite Disney+ Premium.
- 21:30 horas – San Martín SJ vs. Lanús. Transmite Disney+ Premium.
- 21:30 horas – Unión Santa Fe vs. Barracas Central. Transmite TyC Sports Internacional.
Brasileirao
- 16:00 horas – Sport Recife vs. Atlético Mineiro. Transmite Fanatiz.
- 18:00 horas – Vasco da Gama vs. Juventude. Transmite Fanatiz, Fanatiz YouTube.
- 18:30 horas – Internacional vs. Bahía. Transmite Fanatiz.
- 21:00 horas – São Paulo vs. RB Bragantino. Transmite Fanatiz.
Liga de Uruguay
- 16:30 horas – Danubio vs. Plaza Colonia. Transmite Disney+ Premium.
- 19:00 horas – Montevideo Wanderers vs. River Plate M. Transmite Disney+ Premium.
Liga 1 de Perú
- 15:00 horas – Ayacucho vs. Comerciantes Unidos. Transmite Fanatiz (Míralo en vivo).
- 17:15 horas – ACD Juan Pablo II College vs. Atlético Grau. Transmite Fanatiz (Míralo en vivo).
Liga Colombiana
- 18:10 horas – Fortaleza vs. Junior. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 20:20 horas – Atlético Nacional vs. Águilas Doradas Rionegro. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 22:30 horas – Bucaramanga vs. La Equidad. Transmite RCN Nuestra Tele.
Liga MX
- 22:00 horas – Toluca vs. América. Transmite Layvtime YouTube.
Liga Pro Ecuador
- 16:00 horas – Manta FC vs. Mushuc Runa. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 18:30 horas – Independiente del Valle vs. U. Católica. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 21:00 horas – LDU Quito vs. Libertad FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
MLS
- 18:00 horas – Minnesota Utd. vs. Seattle Sounders. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
- 20:00 horas – FC Cincinnati vs. Columbus Crew. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
- 22:00 horas – Inter Miami CF vs. Nashville SC. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
Superliga Turca
- 11:00 horas – Trabzonspor vs. Alanyaspor. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Antalyaspor vs. Besiktas. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
Coquimbo estrena su corona como visitante ante Palestino este sábado 8 de noviembre. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)