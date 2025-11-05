Este viernes comienza la Fecha 27 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Unión La Calera vs. Deportes Iquique, con los Cementeros en el onceavo lugar de la tabla y los Celestes en último puesto del Campeonato Nacional, a punto de descender.

Entre los duelos que destacan está Colo Colo vs. Unión Española, donde los albos que buscarán sumar para escalar en la competencia. Por otra parte, podremos ver a Coquimbo Unido, enfrentando a Palestino, con el cuadro pirata que sigue sumando puntos como campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

Unión La Calera vs. Deportes Iquique – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

Deportes La Serena vs. Universidad Católica – 12:30 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX.

Unión Española vs. Colo Colo – 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO MAX.

Palestino vs. Coquimbo – 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX.

O’Higgins vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium, HBO MAX.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

Huachipato vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Cobresal vs. Everton – 20:00 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

