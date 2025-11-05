Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 17

¿Cuál es el próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17? Horario y rival de La Roja

La Selección Chilena debutó este miércoles en Qatar contra Francia.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Selección Chilena Sub-17 ya vive la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.
© @laroja vía InstagramLa Selección Chilena Sub-17 ya vive la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.

La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, disputa su primer partido en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar, midiéndose contra Francia en el marco de la fecha 1 del Grupo K.

Un partido clave para que Chile siga en el torneo, que este año tiene un formato distinto: participan 48 selecciones, y las dos mejores de cada grupo avanzan directamente. Además, los ocho mejores terceros -de un total de doce grupos- también conseguirán un lugar en la fase final.

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17

El próximo rival de Chile será Uganda, duelo que se jugará este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 8, por la segunda jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Publicidad
¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde vs. Francia en el Mundial Sub 17?

ver también

¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde vs. Francia en el Mundial Sub 17?

Tabla de posiciones EN VIVO del grupo K – Mundial Sub 17

Lee también
¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde vs. Francia en el Mundial Sub 17?
Selección Chilena

¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde vs. Francia en el Mundial Sub 17?

La razón de la suplencia de Zidane Yáñez en el debut de Chile
Selección Chilena

La razón de la suplencia de Zidane Yáñez en el debut de Chile

Le dicen "el nuevo Brereton", sueña con el Real y no estará en el debut de La Rojita
Selección Chilena

Le dicen "el nuevo Brereton", sueña con el Real y no estará en el debut de La Rojita

Pasó del fútbol a ser campeón internacional de taekwondo
Redsport

Pasó del fútbol a ser campeón internacional de taekwondo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo