La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, disputa su primer partido en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar, midiéndose contra Francia en el marco de la fecha 1 del Grupo K.

Un partido clave para que Chile siga en el torneo, que este año tiene un formato distinto: participan 48 selecciones, y las dos mejores de cada grupo avanzan directamente. Además, los ocho mejores terceros -de un total de doce grupos- también conseguirán un lugar en la fase final.

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17

El próximo rival de Chile será Uganda, duelo que se jugará este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile , en el Aspire Zone – Pitch 8, por la segunda jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Tabla de posiciones EN VIVO del grupo K – Mundial Sub 17