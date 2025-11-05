Este miércoles marca el debut de la selección chilena en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025. La Roja, dirigida por Sebastián Miranda, afronta su estreno en la cita planetaria midiendo fuerzas ante su similar de Francia, en un compromiso correspondiente a la fecha 1 del Grupo K.

Se trata de un duelo trascendental para las aspiraciones nacionales de avanzar a la siguiente fase, en un torneo que presenta un formato renovado: 48 selecciones clasificadas y donde las dos primeras selecciones de cada grupo clasificarán de manera directa, mientras que los ocho mejores terceros -de un total de doce zonas- también accederán a la ronda final.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a revisar los distintos escenarios que podría enfrentar el combinado chileno en este importante desafío de la jornada inaugural.

Los distintos escenarios para Chile ante Francia en el Mundial Sub-17

Si gana La Roja Sub-17:

Un triunfo de la selección chilena sería un excelente resultado, considerando que Francia aparece, a priori, como el rival más fuerte del Grupo K.

Los tres puntos permitirían a Sebastián Miranda y su equipo encarar los próximos compromisos ante Uganda y Canadá con la posibilidad concreta de terminar en el primer lugar o , al menos, en una posición de clasificación directa a la siguiente fase.

Si empata La Roja Sub-17:

Un empate tampoco sería un mal desenlace para Chile. El punto obtenido lo mantendría en la zona media del grupo, expectante, eso sí, de lo que ocurra en el duelo entre Uganda y Canadá.

En ese escenario, La Roja estaría obligada a ganar al menos uno de los encuentros ante sus próximos rivales , para así mejorar su ubicación en la tabla de posiciones.

Si pierde La Roja Sub-17:

Por razones evidentes, es el resultado menos favorable. Sin embargo, una caída ante los galos no eliminaría automáticamente a la selección chilena del torneo, aunque sí la dejaría con la obligación de jugarse todas sus cartas en las dos fechas siguientes.

En ese caso, el equipo nacional tendría ganar sí o sí algún partido e intentar sumar en el otro para , al menos, llegar con seguridad a uno de los cupos destinados a los mejores terceros -8 clasificados de 12 grupos-.

Tabla de posiciones en vivo del grupo K del Mundial Sub-17