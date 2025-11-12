Es tendencia:
Polémica

La reacción de U. Católica a polémica publicación de Nicolás Castillo

Nicolás Castillo le llamó la atención a U. Católica por sus seleccionados en la Roja Sub 17. Así reaccionaron en la precordillera.

Por Javiera García L.

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTNicolás Castillo le hizo un llamado de atención a U. Católica

Nicolás Castillo salió de U. Católica a principios de este año, pero sigue muy atento a la actualidad del club. Es por eso que, este martes, tras la eliminación de la Roja Sub 17, el delantero apareció en redes sociales para mandar un mensaje a los seleccionados cruzados.

“Cuatro jugadores de Universidad Católica, 3/4 con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub 17. Y sin embargo… ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido a destacar por parte de Cruzados“, publicó en su Instagram.

Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de Católica con orgullo y compromiso“, sumó.

De inmediato, la situación generó revuelo. Sus palabras circularon por varios medios de comunicación y muchos hinchas se manifestaron a favor de su llamado de atención. Por su lado, U. Católica también tuvo que reaccionar.

La publicación de Nicolás Castillo | Instagram

Poco después de la publicación de Nicolás Castillo, U. Católica dedicó unas palabras a sus seleccionados. “Aplausos para nuestros #CruzadosDeSelección. Cristóbal del Río, Francisco Daza, Amaro Pérez y Joaquín Meneses, nuestros formados en casa que fueron parte de la Copa del Mundo Sub 17”, escribieron.

¡Gracias por defender la camiseta de la Roja!“, sumaron. La reacción de los hinchas fue rápida. “Nicolás Castillo es Católica”, “gracias, Nico”, y “les tuvo que hacer la pega Castillo” fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos de la UC a Cruzados.

Tweet placeholder
