El año está por llegar a su fin y con ello, distintos clubes empiezan a mover sus piezas para reforzar la próxima temporada, como también clubes que podrían perder sus figuras. Una de ellas es Deportes Limache, donde aseguran que uno de sus jugadores despertó el interés de uno de los punteros.

Este año, Universidad Católica dio la sorpresa al anunciar que Alfonso Parot dejaba el equipo, tras conquistar numerosos títulos durante las 15 temporadas que disputó en la Franja. Pero tras la polémica, aseguran que un regreso sería posible.

El defensa de 36 años se sumó a Deportes Limache por esta temporada, pero el equipo pasa por un complejo momento en el Campeonato Nacional, donde están en zona de descenso con tan solo 22 puntos.

¿Regresará Parot a Universidad Católica?

Hace algunos días, Bruno Sampieri reveló en Frecuencia Cruzada y recoge Punto Cruzado que “sé que ha existido avances con Alfonso Parot, hay un primer acercamiento y me parece que su presencia en el “Adiós Capitanes” va por ahí’”.

El duro presente de Deportes Limache

En febrero de este año, el ex UC firmó con Limache por la temporada 2025, equipo que alcanzó el ascenso el 2024 y ha tenido un complejo 2025 en su regreso a la Primera División.

Parot llegó este año a Deportes Limache/Photosport

En lo que va de la Liga de Primera, el cuadro se posiciona en el penúltimo lugar de la tabla, a tan solo tres fechas del fin del campeonato.

En esta temporada, Parot ha disputado 26 partidos esta temporada y ha sumado un gol.

La salida de Parot de la UC

Este año, la Franja y el defensa separaron sus caminos tras una larga carrera juntos, la cual no estuvo exenta de polémicas.

A través de una carta en sus redes sociales, Parot se despidió de los hinchas, pero además entregó detalles de lo ocurrido, señalando que el club le ofreció reducir su salario y luego de días de pensarlo, la UC le señaló que la oferta ya no estaba disponible.

“Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”.

“Más allá del sabor agrio que me deja esta salida, quise escribir este comunicado para despedirme de la hinchada más importante de mi vida y para comunicarles, con cariño y honestidad, que a pesar de no seguir vistiendo los colores de la franja, nunca olvidaré los más de 20 años dando mi vida por ella“.