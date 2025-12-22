Everton de Viña del Mar se metió activamente a la pelea por el fichaje de un jugador formado en las inferiores de Santiago Wanderers. Se trata de un delantero que incluso debutó en el Decano, pero no logró materializar el cartel de promesa que tuvo ahí.

Sólo anotó dos goles y regaló una asistencia con la camiseta wanderina, donde disputó 36 partidos. Poco menos de mil 500 minutos de acción. También jugó en Deportes Recoleta. Y en Deportes Limache, donde había anotado seis goles al cabo de 42 encuentros.

Pero encontró un rendimiento de goleador temible en Cobreloa: anotó 12 tantos en 21 partidos con los Zorros del Desierto. Nueve fueron en la fase regular de la Primera B. Y los otros tres, en la Liguilla de Ascenso, donde los loínos perdieron la final ante Deportes Concepción.

Aldrix Jara en acción por Santiago Wanderers. (Oscar Tello/Photosport).

Las referencias son para Aldrix Jara, una gran figura del cuadro naranja durante esta campaña. De hecho, en Cobreloa le dejaron una propuesta de renovación sobre la mesa. Pero no es la única opción que maneja el quilpueino dentro de su abanico de posibilidades.

Aldrix Jara celebra un gol ante Recoleta por Cobreloa. Venció a Jaime Vargas, inminente refuerzo de Colo Colo. (Pedro Tapia/Photosport).

También tiene una oferta formal de Everton de Viña del Mar, según reveló el periodista Diego Peralta, quien suele manejar información certera sobre el devenir de los Ruleteros. “Todo está en manos del atacante”, apuntó el citado comunicador, quien también dio cuenta de la propuesta que hizo el club por el venezolano Luis Guerra.

Aldrix Jara y un duelo con Joaquín Pereyra de Wanderers. El quilpueíno deslumbró en Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

Everton pelea el fichaje del ex Wanderers Aldrix Jara, figura de la Primera B en Cobreloa

Everton de Viña del Mar tiene como rival a Cobreloa por el fichaje de Aldrix Jara, uno de los goleadores de muy buena efectividad en la Primera B del fútbol chileno. “Es importante sumar que los dos tienen más ofrecimientos de la primera división”, contó Peralta, como si quisiera dar una alerta.

Y tiene razón: por la riesgosa posición de los Oro y Cielo en la Liga de Primera 2025 quizá no sea un destino ideal. Habrá que ver cuáles son las respuestas de Guerra y Jara, pero las propuestas llegaron. Uno que partirá del Sausalito es el uruguayo Alan Medina, quien tiene todo muy avanzado para regresar a Peñarol. Y el Chorri Palacios, quien parece con el camino allanado en Universidad de Concepción.

Aldrix Jara en acción por Cobreloa: fue uno de los puntales del equipo de César Bravo. (Pedro Tapia/Photosport).

Así le fue a Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Everton de Viña del Mar luchó literalmente hasta la última fecha para evitar el descenso directo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025. Eso finalmente ocurrió con Unión Española y Deportes Iquique, prácticamente sentenciados a disputar la Primera B en 2026. Pero una legislación judicial de los hispanos podría modificar drásticamente el panorama.

Así terminó Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2025

Cobreloa logró meterse a la Liguilla de Ascenso por su puesto en la tabla de la Primera B 2025. Estuvo a punto de volver a la élite, pero cayó ante el León de Collao en la serie decisiva.

