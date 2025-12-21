Humberto “Chupete” Suazo vive su primera experiencia como entrenador al mando de San Luis de Quillota. El ahora DT decidió fichar a dos ex compañeros de Monterrey.

El oriundo de San Antonio decidió colgar los botines y ponerse el buzo de inmediato. Los Canarios, mismo club que albergó sus últimos partidos, le dio su primera oportunidad como técnico. Chupete quiere estar a la altura del gran desafío.

Los dos refuerzos de San Luis de Suazo

Si bien San Luis de Quillota ya había anunciado a nuevos jugadores, ahora confirmó a dos futbolistas que venían sonando hace un buen rato. La gracia, es que supieron compartir camarín con el propio Humberto Suazo en sus años en Monterrey.

Gael Acosta y Luis Guillermo Madrigal fueron confirmados como nuevos refuerzos de los quillotanos. Ambos fueron compañeros de Suazo en el inicio de sus carreras, cuando Chupete ya quemaba sus últimos cartuchos en los Rayados. Ahora vuelven a encontrarse con el ex goleador, pero como jefe.

“El extremo izquierdo de 33 años llega a defender la camiseta Canaria desde México, donde vistió los colores de Monterrey, Venados F.C, Querétaro F.C, y otros más”, escribió San Luis sobre el fichaje de Acosta.

“‘Memo’, cuenta con pasos en Monterrey, C.D. Guadalajara, Club Necaxa, Querétaro F.C. entre otros. El ex seleccionado Sub-20 de México ya está a disposición del técnico Humberto Suazo, quien también fue su compañero en el ‘Rayados'”, agregaron sobre Madrigal.

Ambos jugadores son mexicanos, nacionalidad poco habitual en el fútbol chileno, pero de la mano de Humberto Suazo intentarán adaptarse lo más pronto posible y ser un aporte para el deseo de San Luis de Quillota de subir a Primera División.