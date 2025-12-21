El mercado de fichajes en la Unión Española tendrá actividad muy ardua, aunque será para competir en la Primera B el año entrante. Más allá de que en los hispanos siguen expectantes por la gestión judicial que llevaron a cabo para evitar el descenso directo, deben armar el plantel sí o sí.

Con aquel escenario, en la directiva del cuadro hispano comenzaron la búsqueda en diferentes puestos: uno de ellos, el defensor central. En esa zona, el elegido parece haber sido Víctor González Chang, quien esta temporada militó en Santiago Wanderers.

Y también tienen un apuntado en el carril derecho, uno de los puestos donde el club recurrió a un juvenil sobre la recta final de la campaña: Kevin Contreras, quien se ganó el puesto en la etapa de Miguel Ramírez, quien durante este año también dirigió a Deportes Iquique.

Simón Ramírez lucha un balón con el venezolano Eduard Bello en un duelo de UC y Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Se trata de un campeón junto a Deportes Puerto Montt en la Segunda División Profesional: Martín Ormeño. “Será refuerzo de la Unión Española. Llegará vía libre por la temporada 2026”, informó el periodista Matía Larraín en Cooperativa Deportes. Servirá para paliar la baja de Simón Ramírez.

La Unión Española sabe que será difícil competir en la Primera B, pero por eso mismo comienza a tomar acción en el mercado de fichajes. Tienen avanzado el arribo de Julio Fierro, arquero formado en Colo Colo, de muy buena campaña en Deportes Copiapó.

Y también tiene casi abrochado el de Martín Ormeño, un carrilero de 26 años que es hijo de Raúl Ormeño, un ícono de Colo Colo. Por ende es hermano de Álvaro, un retirado carrilero derecho que hoy dirige en las divisiones inferiores del Cacique.

De hecho, el inminente refuerzo hispano tuvo su formación en los albos, aunque no llegó a debutar en el primer equipo. En su carrera pasó por Trasandino, San Antonio Unido, Deportes Colina, Deportes Recoleta y Provincial Ovalle, club desde donde llegó a los Delfines en condición de agente libre. El tiempo dirá cómo termina su aventura en la Unión Española.

Martín Ormeño en acción por Deportes Recoleta ante la mirada de Jaime Valdés en el SAU. (Alexis Chavez/Photosport).

Así quedó la Unión Española en la tabla de la Liga de Primera 2025

Unión Española cerró como colista en la tabla de la Liga de Primera 2025 y volvió a la segunda categoría del fútbol chileno tras 28 años.

