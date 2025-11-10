Deportes Puerto Montt logró el principal objetivo del año. Con Jaime Vera sentado frente al mar, el elenco salmonero logró ser campeón en la Segunda División y ahora disputará la Primera B en 2026.

Campaña histórica y que tuvo entre sus figuras a uno que viene de las dinastías que tiene el fútbol chileno. Esto trata de Martín Ormeño, hijo de don Raúl y hermano de Álvaro, que vistieron justamente la camiseta de Colo Colo.

El defensa de 26 años habló en exclusiva con Redgol y destacó la campaña de Puerto Montt en una de las categorías más difíciles del balompié nacional. “Ha sido un año muy lindo. Es el único premio que tiene está división que es muy difícil y dinámica. Logramos el objetivo ante nuestro clásico rival y con más de 10 mil personas en el Chiquihue”, enfatizó.

Incluso tuvo palabras para Jaime Vera que contra viento y marea logró el anhelado objetivo de volver al ascenso chileno. “Solo palabras de agradecimiento. Es un técnico de primera división. Este año nos mantuvo con los dientes apretados hasta que fuimos campeones. Fuimos punteros el año completo”, complementó.

Martín Ormeño fue clave en la campaña de Puerto Montt en este 2025

Martín, el fútbol corre por tus venas con tu padre y hermano… ¿Ellos son tus referentes?

Son dos ídolos para mí. He intentado copiar lo que ellos hicieron. A mi viejo no lo ví jugar, ya estaba retirado. No sé si jugaba como volante, pero dicen que era muy bueno. Lo he visto por videos y claro era bravo, pero hizo buenos goles. Un par a la U que no es menor.

Entonces eres más como Álvaro…

Podría decir que sí. En el ataque, el ida y vuelta, el temperamento, jeje. Con él lo viví más. Gracias a Álvaro soy futbolista. Él era prácticamente mi segundo papá. Cuando estaba en Colo Colo 2006 iba a entrenar con él. También me llevó a Argentina. Me hizo amar está profesión.

Ormeño sueña con una opción en el Cacique, club donde se formó desde los once años

Es decir, el objetivo es llegar a Colo Colo

Yo soy formado en Colo Colo. Me gustaría volver en su minuto y poder vestir la camiseta de verdad la del profesionalismo. Me crié en Colo Colo desde los 11 años hasta los 19. Estuve toda mi vida. Estuve a punto de firmar contrato pero tuve una infección en la sangre, y en seis meses fuera, aparecieron tres cuatro jugadores en mi puesto.

Pero siempre puede existir una oportunidad…

Claro. Es lo que uno sueña siempre. Pero tengo a mi padre y a mi hermano que me aconsejan siempre. Me gustaría poder darle ese gustito a mi viejo de tener otro hijo en Colo Colo.

Entonces a futuro vamos a seguir escuchando de ti…

El contrato con Puerto Montt termina a fin de año. Así que vamos a ver a final de temporada. A mi familia le gustó la ciudad. Estamos cómodos acá. La tranquilidad es impagable. Yo feliz me quedó para disputar la Primera B, que es otra vitrina.