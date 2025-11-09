Deportes Puerto Montt ha vuelto a ser parte de la Primera B. Los Delfines vencieron en una especie de “final” de la Segunda División a Provincial Osorno y se quedaron con el cupo asegurado para jugar el Ascenso la próxima temporada.

En las antípodas de esa felicidad sureña se encuentra Santiago Morning. El elenco microbusero descendió a la Segunda División Profesional, secretaría mediante, tras una campaña acompañada de malas decisiones.

Y es en los momentos de contrastes cuando surgen los recuerdos de lo que fue. Deportes Puerto Montt no tiene una rivalidad especial con los microbuseros, ni un encono siquiera particular. Pero, las palabras pretéritas aún hierven la sangre de los de la Décima Región. Y para entenderlo tenemos que remontarnos a 2023.

Arriba del columpio: Puerto Montt se la devolvió al Chaguito

Sucedió en la definición de la Primera B del 2023. Deportes Recoleta y Puerto Montt peleaban el descenso a la Segunda División, palmo a palmo y, precisamente, los santiaguinos se enfrentaban al Morning en su último duelo.

Con un gol en los descuentos, Deportes Recoleta se terminó salvando de irse a la tercera categoría del fútbol chileno. Al mismo tiempo, los Delfines quedaron condenados y las tristezas se acumularon en el Chinquihue. Pero, no fue eso lo que provocó que en Puerto Montt se transformasen en unos iracundos.

Sentado, pero no frente al mar, el gerente general de Santiago Morning, Luis Faúndez, dio una declaración muy poco afortunada, tras la derrota de su equipo en el partido decisivo ante Recoleta. “Esperábamos terminar ganando, pero en el minuto 91, no es primera vez que nos pasa. Pero también contentos porque se salvó Recoleta. Uno que mira todos los términos administrativos del club, ir a Puerto Mont es difícil y tenemos a Recoleta acá al lado“, sentenció.

Puerto Montt subió tras derrotar a Provincial Osorno | Deportes Puerto Montt

La venganza es un plato que se sirve frío

Pasó mucha agua debajo del puente, pero en Deportes Puerto Montt no olvidaron la frase de Luis Faúndez. Por eso, tras el ascenso y la consagración en Segunda División, los iracundos aprovecharon de repasar a la Micro, citando una nota de RedGol.

“Siga contento no más, maestro, que en 2026 menos debe viajar a Puerto Montt, y tienen a Colina ahí al lado“, puso la cuenta oficial de los Delfines, burlándose del descenso a Segunda de los microbuseros. Ahora, a poner la otra mejilla no más, no queda de otra.

