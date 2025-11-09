Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Debutó con 17 años, fue campeón en Segunda y ahora sueña con oportunidad en la U: “Es el club de mis amores”

Salvador Negrete se transformó en genio y figura en el ascenso de Puerto Montt a Primera B y pide una oportunidad en el Romántico Viajero en 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Negrete quiere su revancha en la U en 2026
© Puerto MonttNegrete quiere su revancha en la U en 2026

Puerto Montt se transformó en el campeón de Segunda División. En un apasionante encuentro en el Estadio Chinquihue, el elenco salmonero superó por 2-0 a Osorno y ahora vuelve a disputar la Primera B. Gran campaña donde destacó de gran manera un formado en Universidad de Chile y que apareció en la recta final de la temporada.

Esto tiene relación con Salvador Negrete que se transformó en pieza clave en el ataque de Jaime “Pillo” Vera. El delantero incluso generó la primera anotación tras recibir falta en el área de Juan Abarca. 

En la U no hay señales: Revelan el drama que vive Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile

ver también

En la U no hay señales: Revelan el drama que vive Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile

“Han sido seis meses de mucha felicidad y con mucha hambre de querer ser alguien grande en la vida”, confesó el delantero a Conexión Azul tras el importante ascenso. Pero a su vez, Negrete dejó en claro que quiere su revancha en el Romántico Viajero. 

Salvador Negrete sueña con el retorno a la U 

El delantero sumó sus primeros minutos como profesional en 2024. Con apenas 17 años recibió la oportunidad de debutar bajo la dirección de Gustavo Álvarez y lo hizo en el triunfo por 5-1 ante Municipal Puente Alto. A tal punto que la emoción lo llevó a soltar un par de lágrimas en el Estadio Nacional. 

“Salvador comenzó a entrenar con nosotros hace una semana y vimos atributos en él en una posición que necesitábamos sumar”, recalcó Álvarez sobre el talentoso delantero. Si hasta recibió bromas de Matías Zaldivia por su conexión con Lea Fernández

Sin embargo, el escenario cambió en está temporada y aprovechó la chance de tomar minutos en el ascenso. Pero ahora el objetivo es retornar a la U ya que su préstamo termina a fin de año, y luchar por una oportunidad con el Bulla. 

Publicidad
Salvador Negrete quiere jugar en la U en 2026

Salvador Negrete quiere jugar en la U en 2026

Marcelo y Charles son mis referentes. Son jugadores con experiencia y siempre te dan consejos. Quiero disfrutar este mes que me queda. De ahí quiero volver a la U y uno quiere jugar siempre en el club de sus amores. Pero hay que ver oportunidades en otros lados si no llega a ser así”, sentenció Negrete. 

Lee también
La formación de la U para buscar tres puntos de oro rumbo a Libertadores
U de Chile

La formación de la U para buscar tres puntos de oro rumbo a Libertadores

¿Para hacer las paces con Álvarez? El refuerzo estrella de la U
U de Chile

¿Para hacer las paces con Álvarez? El refuerzo estrella de la U

El terremoto que produce la salida de Álvarez de la U: ¿Quiénes se van?
U de Chile

El terremoto que produce la salida de Álvarez de la U: ¿Quiénes se van?

¡Marruecos rompe récord mundial con brutal paliza a Nueva Caledonia!
Internacional

¡Marruecos rompe récord mundial con brutal paliza a Nueva Caledonia!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo