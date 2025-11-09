Debutó con 17 años, fue campeón en Segunda y ahora sueña con oportunidad en la U: “Es el club de mis amores”

Puerto Montt se transformó en el campeón de Segunda División. En un apasionante encuentro en el Estadio Chinquihue, el elenco salmonero superó por 2-0 a Osorno y ahora vuelve a disputar la Primera B. Gran campaña donde destacó de gran manera un formado en Universidad de Chile y que apareció en la recta final de la temporada.

Esto tiene relación con Salvador Negrete que se transformó en pieza clave en el ataque de Jaime “Pillo” Vera. El delantero incluso generó la primera anotación tras recibir falta en el área de Juan Abarca.

“Han sido seis meses de mucha felicidad y con mucha hambre de querer ser alguien grande en la vida”, confesó el delantero a Conexión Azul tras el importante ascenso. Pero a su vez, Negrete dejó en claro que quiere su revancha en el Romántico Viajero.

Salvador Negrete sueña con el retorno a la U

El delantero sumó sus primeros minutos como profesional en 2024. Con apenas 17 años recibió la oportunidad de debutar bajo la dirección de Gustavo Álvarez y lo hizo en el triunfo por 5-1 ante Municipal Puente Alto. A tal punto que la emoción lo llevó a soltar un par de lágrimas en el Estadio Nacional.

“Salvador comenzó a entrenar con nosotros hace una semana y vimos atributos en él en una posición que necesitábamos sumar”, recalcó Álvarez sobre el talentoso delantero. Si hasta recibió bromas de Matías Zaldivia por su conexión con Lea Fernández.

Sin embargo, el escenario cambió en está temporada y aprovechó la chance de tomar minutos en el ascenso. Pero ahora el objetivo es retornar a la U ya que su préstamo termina a fin de año, y luchar por una oportunidad con el Bulla.

Salvador Negrete quiere jugar en la U en 2026

“Marcelo y Charles son mis referentes. Son jugadores con experiencia y siempre te dan consejos. Quiero disfrutar este mes que me queda. De ahí quiero volver a la U y uno quiere jugar siempre en el club de sus amores. Pero hay que ver oportunidades en otros lados si no llega a ser así”, sentenció Negrete.