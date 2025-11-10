Es tendencia:
Universidad de Chile

Caamaño sacado y en llamas contra U de Chile: “Son pavos… y que Álvarez deje de vender humo”

Universidad de Chile hizo el loco los primeros minutos contra Limache, más allá que lograron dar vuelta el marcador y conseguir un triunfo muy trabajado. Caamaño se lanzó contra los azules: pavos y vende humo.

Por Diego Jeria

Caamaño sin anestesia: jugadores pavos de la U y Álvarez vende humo.
Universidad de Chile derrotó a Deportes Limache por 4-3 con remontada en el estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera, pero el equipo dirigido por Gustavo Álvarez se salvó jabonado ante un cuadro que lucha por no descender.

Tras el duelo, el propio Álvarez valoró la “rebeldía” de los jugadores para sobreponerse a la adversidad y dar vuelta el marcador. Si la U se entrampaba, le decía adiós definitivamente a la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño puso el grito en el cielo y le dio con todo al entrenador de la U y a los jugadores, a quienes calificó como “pavos” por errores defensivos que no se cometen ni en las ligas de barrio.

Uno habla de desconcentraciones, y el segundo gol… ese del tiro de esquina no te lo hacen ni en la liga. Ni en la liga te lo dejan habilitado. La desconcentración del jugador que viene saliendo de la línea de fondo, que devuelven la pelota e igual está habilitado“, dijo molesto el periodista.

Gustavo Álvarez revela un factor clave en la remontada de la U de Chile: “No es primera vez…”

Caamaño y la U: jugadores “pavos” y Álvarez “vende humo”

Agregó que “Limache sacan el córner corto, se la devuelven hacia el fondo y el tipo sigue habilitado. Eso está en el ABC del fútbol… dar ese paso adelante“.

La dura crítica de Cristián Caamaño a Universidad de Chile y Gustavo Álvarez tras la remontada contra Limache.

Y quiero decirle algo a Álvarez: son pavos. Y la U no quedó fuera de Copa Sudamericana por el juego ofensivo, sino por los errores en defensa“, complementó.

Caamaño sostiene que “entonces cuando permanentemente juegas al riesgo, con Poblete como tercer central en vez de Ramírez, esa vuelta larga… El central es central, el volante es volante. Pero Limache ha jugado todo el año con tres jugadores arriba, no puedes sacar a Poblete de su mejor posición”.

El secreto de Gustavo Álvarez para levantar a U de Chile contra Deportes Limache

En el segundo tiempo pone a Poblete al lado de Aránguiz y la U se comió a Limache. Dejen de vender humo los entrenadores, eso de querer demostrar que ven más allá de la gente normal“, sentenció.

