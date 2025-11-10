Juan Cristóbal Guarello se lanzó en picada contra el exitismo de Leandro Fernández y Universidad de Chile tras las victorias contra Everton y Deportes Limache, con tres goles del delantero argentino que llevaba meses empantanado y en sequía.

En Deportes en Agricultura el periodista consideró que, más allá celebrar el renacer, el delantero azul debería cuestionarse el bajo rendimiento que sostuvo por meses.

“No puede ser que contra Lanús no juegue y una semana después sea crack. Entonces, acá hay algo que no está bien con Fernández. O tienes un rendimiento más o menos consistente, con saltos y baja de calidad, pero en una línea…”, dijo King Kong.

Guarello: “De fantasma a meter tres goles… guarda la cumbia”

Guarello agregó “pero no puede ser que seas un fantasma y de repente meter tres goles. Ahí hay algo que no está bien. No sé… Quizás pensó que se iba a quedar fuera de la U y se puso las pilas. No puede andar como Liminha, jugando bien sólo los últimos partidos. La gran Liminha, jugando bien los últimos cuatro partidos”.

“Y le hace goles a dos equipos que están peleando el descenso, como Everton y Limache. ¿Pero saben lo que más me irritó? El gol a Everton…”, complementó.

El comentarista expone que “yo prefiero lo del Tucu Contreras que hace el gol y dice: ya me saqué esta mufa. Pero Fernández mete el bailecito… llevas 18 partidos sin dar una asistencia. Esas son las tonteras que terminan engrupiendo a los hinchas y complicando a los entrenadores y gerentes técnicos”.

“Pudo haber aparecido antes… contra la Católica, contra Lanús, o en la Copa Libertadores… llevas meses. Guarda la cumbia un ratito. cuando venías matando está bien, pero después de 12 partidos sin hacer nada, no”, sentenció Guarello.