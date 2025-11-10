Leandro Fernández vive un renacer en Universidad de Chile luego de una semana redonda. Claro que su continuidad sigue en el aire, por lo cual habló de su futuro en el club.

El atacante argentino ha tenido un segundo semestre muy complejo, donde luego de algunos problemas físicos terminó perdiendo el puesto y cuando ingresó, no dejó buenas sensaciones. Sin embargo, en los últimos días su fortuna ha cambiado.

La continuidad de Leandro Fernández

En los últimos dos partidos, Gustavo Álvarez se la jugó por la titularidad de Leandro Fernández cuando este arrastraba una sequía de meses. Este pagó la confianza con 3 goles, ante Everton y Limache.

ver también El tremendo renacer de Leandro Fernández en la Universidad de Chile: “Siempre sale el sol”

Antes de estas buenas actuaciones, estaba en duda la continuidad de Fernández debido a su bajo nivel y considerando que es uno de los sueldos más altos del plantel, era un candidato a dejar el club. Fue el propio atacante quien se refirió a su futuro.

“Eso depende de ellos (dirigencia). Yo tengo contrato, estoy muy feliz acá, como lo dije, tengo que presentarme el año que viene acá porque tengo contrato“, explicó el delantero de Universidad de Chile.

Leandro Fernández tiene contrato con el Romántico Viajero hasta fines del 2026, por lo que una salida tendría que ser forzada por el lado de la directiva de Azul Azul. “Si llega a pasar alguna otra cosa, me lo van a hacer saber”, complementó.

Publicidad

Publicidad

Una cosa son los papeles y otra cosa son las emociones. Más allá de mal momento que pasó, el Lea es uno de los jugadores más queridos por los hinchas desde su arribo en 2023. Por lo mismo, el argentino quiere seguir. “Sí, claro, estoy muy contento y muy feliz”, cerró.