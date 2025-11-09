Universidad de Chile venció en un partidazo a Deportes Limache. El cuadro universitario dio vuelta un resultado adverso y terminó ganando por 4-3 en una tarde de goles, en la que tocó remar desde atrás para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de la tarde fue Leandro Fernández. El delantero de la U volvió a convertir, esta vez un doblete, y se mandó un golazo de proporciones.

Esto hizo que los micrófonos se fueran directo donde él en el postpartido. El delantero resaltó la labor de sus compañeros y le puso toda la fe a la clasificación para la Copa Libertadores.

Palabras de Leandro Fernández

Leandro Fernández enfrentó los micrófonos de la prensa tras el partido y resaltó la labor colectiva. Además, habló de su tremendo gol, el cuarto del partido, que aseguró la victoria azul.

“Quiero resaltar la valentía del equipo, que, aun perdiendo por dos, siempre fue a buscarlo de la misma manera. Felicito a todo el equipo, que logró un resultado ante un equipo difícil”, comenzó diciendo, para luego hablar de su momento personal. El Lea ha tenido un renacer en sus últimos dos encuentros.

“Como dice el dicho: siempre sale el sol. Estoy contento de volver a convertir y ayudar al equipo. Más si es disfrutando con nuestra gente en casa. La última es un centro espectacular del flaco. Ahí me quedó un tiempo para tomar la decisión. Charles me la pidió, pero tuve tiempo de pensar y por suerte la pelota entró y sirvió para quedarse con los tres puntos”, reflexionó, para, por último, aprovechar de mandar un palito.

“Vamos a pelear con nuestras armas hasta el final. Va a ser difícil, porque los rivales también juegan. Pero, hay que estar tranquilos. Hay que descansar, ahora. Están muy mal organizados estos descansos. Ojalá el próximo año se pueda jugar más seguido”, cerró el Lea, refiriéndose a las dos semanas en las que no habrá fútbol nacional.

Los goles del Lea

