Universidad de Chile dio un paso clave en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026. En una verdadera guerra de goles, los azules vencieron por 4-3 a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Pese a un inicio muy adverso por los goles de Bastián Silva (11’) y Facundo Pons (15’), la U pudo darlo vuelta gracias a los tantos de Charles Aránguiz a los 39’ desde el punto penal, Leandro Fernández a los 67’ y de Javier Altamirano a los 56’.

No obstante, Limache volvió a sorprender por medio de Pons a los 65’ para poner el 3-3 transitario. Por suerte para la U el Lea estaba encendido y así quedó demostrado a los 67’ por medio de un tremendo golazo al interior del área para el 4-3 final.

Universidad de Chile enciende la lucha por el Chile 2

Con esta victoria la U se afianzó en el cuarto puesto con 48 puntos, a dos del tercero O’Higgins de Rancagua y a tres del sublíder Universidad Católica. Cabe recordar que el segundo va directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el tercero va a la fase previa del certamen.

Universidad de Chile está a dos puntos de ser el Chile 3 y a tres de ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2025. | Foto: Photosport.

Por su parte sigue muy comprometido en la lucha por el descenso. Los Tomateros marchan en el 14° puesto con 22 unidades, solo uno por arriba de Unión Española, quienes por ahora estarían bajando junto a Deportes Iquique a la Primera B.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre ante O’Higgins en el Estadio El Teniente.

El próximo partido de Deportes Limache

Por su parte los tomateros se verán las caras por esos días ante Unión Española en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

