Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tabla de posiciones: U. de Chile vence en guerra de goles a Limache y enciende la lucha por el Chile 2

Los azules lograron revertir un 2-0 en contra en el Estadio Santa Laura y sumaron tres puntos de oro en su lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Lea Fernández fue la gran figura de los azules en el Santa Laura.
© Photosport.Lea Fernández fue la gran figura de los azules en el Santa Laura.

Universidad de Chile dio un paso clave en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026. En una verdadera guerra de goles, los azules vencieron por 4-3 a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Pese a un inicio muy adverso por los goles de Bastián Silva (11’) y Facundo Pons (15’), la U pudo darlo vuelta gracias a los tantos de Charles Aránguiz a los 39’ desde el punto penal, Leandro Fernández a los 67’ y de Javier Altamirano a los 56’.

No obstante, Limache volvió a sorprender por medio de Pons a los 65’ para poner el 3-3 transitario. Por suerte para la U el Lea estaba encendido y así quedó demostrado a los 67’ por medio de un tremendo golazo al interior del área para el 4-3 final.

Universidad de Chile busca remecer el mercado chileno fichando a un odiado ex Colo Colo en delantera

ver también

Universidad de Chile busca remecer el mercado chileno fichando a un odiado ex Colo Colo en delantera

Universidad de Chile enciende la lucha por el Chile 2

Con esta victoria la U se afianzó en el cuarto puesto con 48 puntos, a dos del tercero O’Higgins de Rancagua y a tres del sublíder Universidad Católica. Cabe recordar que el segundo va directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el tercero va a la fase previa del certamen.

Universidad de Chile está a dos puntos de ser el Chile 3 y a tres de ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2025. | Foto: Photosport.

Universidad de Chile está a dos puntos de ser el Chile 3 y a tres de ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2025. | Foto: Photosport.

Por su parte sigue muy comprometido en la lucha por el descenso. Los Tomateros marchan en el 14° puesto con 22 unidades, solo uno por arriba de Unión Española, quienes por ahora estarían bajando junto a Deportes Iquique a la Primera B.

Publicidad

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre ante O’Higgins en el Estadio El Teniente.

¿Público visitante? La decisión de O’Higgins con los hinchas de la U para su “final”

ver también

¿Público visitante? La decisión de O’Higgins con los hinchas de la U para su “final”

El próximo partido de Deportes Limache

Por su parte los tomateros se verán las caras por esos días ante Unión Española en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Publicidad
Lee también
Tabla: Colo Colo celebra gracias al triunfo de Huachipato sobre Audax
Campeonato Nacional

Tabla: Colo Colo celebra gracias al triunfo de Huachipato sobre Audax

¡Partido de locos! La U derrota a Limache en una guerra de goles
U de Chile

¡Partido de locos! La U derrota a Limache en una guerra de goles

¿Con público visitante? La decisión de O'Higgins con los hinchas de la U
U de Chile

¿Con público visitante? La decisión de O'Higgins con los hinchas de la U

"Siempre sale el sol": la profunda reflexión de Lea en su renacer
U de Chile

"Siempre sale el sol": la profunda reflexión de Lea en su renacer

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo