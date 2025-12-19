Palestino tiene nuevo entrenador para el 2026. Se trata de Cristián Muñoz, quien acaba de salir campeón de Primera B y tendrá por primera vez un desafío en la división mayor del fútbol chileno.

La Nona fue anunciado de manera bastante particular en las redes sociales del cuadro árabe, pues un dibujante hizo en 10 minutos un retrato del nuevo estratega.

“¿La gente quería un DT? Nosotros se lo traemos hecho a mano”, indicaron los tetracolores en la presentación de Muñoz. “Bienvenido al equipo de todo un pueblo”, agregaron

Muñoz reemplaza a Lucas Bovaglio, que a pesar de tener una campaña importante en La Cisterna no continuó al mando del elenco al que llegó el 2024, para reemplazar a Pablo Sánchez.

La Nona Muñoz llega a Palestino

Muñoz deberá jugar ante U. de Chile en la Sudamericana

La Nona tendrá la misión de mantener al Tino en lo alto. Este año logró clasificar a Copa Sudamericana, instancia en la que tendrá que enfrentar a Universidad de Chile a partido único para entrar a fase de grupos.

Ese duelo se jugará la primera semana de marzo y será el primer gran desafío que deberá enfrentar en este nuevo cargo.

Aún Palestino no presenta refuerzos para la próxima temporada, por lo que seguramente las próximas semanas serán importantes para que el nuevo cuerpo técnico pueda armar el plantel.