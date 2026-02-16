La polémica jugada que anuló el gol de Universidad de Chile, que le daba la victoria ante Palestino, sigue dando que hablar, luego de que el VAR llamó al árbitro Diego Flores para cobrar una mano previa.

Pese a que hubo un rechazo de Palestino y pasaron varios segundos de la jugada en cuestión, luego de un centro de Charles Aránguiz, y un error del portero Sebastián Pérez, donde los azules celebraban el 1-0, todavía no hay una certeza del cobro.

Así quedó claro en una discusión futbolística en el programa de Los Tenores de radio ADN, donde el periodista Danilo Díaz aseguró que a esta decisión le “faltó fútbol”.

“Pasaron 26 segundos y aquí hay que sentar posiciones. ¿Hubo mano? Hubo mano. ¿Hubo fútbol en la decisión el VAR? Cero fútbol. Diego Flores hizo un buen partido, pero le falto fútbol, sentido del juego, pasaron 26 segundos y Palestino rechazó”, explicaron.

Diego Flores fue alertado de una mano previo al gol de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosporti

“Pasó mucho tiempo, Palestino la rechaza”

Si bien Gonzalo Jara destacó que estaba de acuerdo con la posición de Danilo Díaz por el gol anulado a Universidad de Chile, recalcó que “hay que respetar el reglamento”, algo que fue debatido por el periodista.

“Pasó mucho tiempo, Palestino rechaza. Vamos a la jugada de Everton, que le puede significar la salida a Torrente, fueron 18 segundos, en una jugada que estaba en el otro sector. Internacionalmente esta jugada es vista como un error”, explicó.

Mientras los otros panelistas le aseguraban que había que ajustarse a la norma, Danilo Díaz siguió defendiendo su postura.

“Fueron casi dos jugadas, la jugada es muy larga. Hay un responsable, el Zanahoria Pérez. No es harina de otro costal, Aránguiz tira una masita que no llegó a nadie, una pelota libre del arquero”, precisó.

Revisa el compacto del partido de la U: