Quedan sólo algunas horas para que se cierre el mercado de fichajes del fútbol chileno y en Colo Colo le meten el pie al acelerador. El Cacique está buscando a un último refuerzo, aunque no alejado de los problemas.

Luego de las dudas que ha dejado en el inicio de la temporada, Fernando Ortiz le ha dejado claro a la dirigencia que quiere un nombre más. No obstante, si bien en Blanco y Negro esperan darle en el gusto, lo cierto es que una nueva incorporación traerá algunos conflictos.

¿La razón? La cantidad de jugadores extranjeros que hoy son parte del plantel. Y es que el reglamento permite que sean seis, pero sólo cinco pueden ir citados. Una situación que choca con el deseo del club, donde tienen tres opciones para cumplir el deseo de su DT, pero ninguno de ellos es chileno.

Los cupos de extranjeros complican la llegada del último refuerzo de Colo Colo

En Colo Colo no bajan los brazos y este miércoles definirán si es que van por un refuerzo más. El Cacique busca a un extremo derecho y la reunión de directorio que estaba pactada para este tarde se postergó para mañana tras la muerte de Carlos Cortés, dirigente de Blanco y Negro.

Sin embargo, en esta jornada se conoció que en el Eterno Campeón redujeron la lista de candidatos a sólo tres nombres. Todos ellos son extranjeros, lo que le dejaría un enorme dolor de cabeza a Fernando Ortiz.

La explicación es simple y tiene que ver con los cupos de extranjeros de Colo Colo, donde ya hay cinco de seis posibles. Joaquín Sosa, Javier Méndez, Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa son quienes hoy completan la lista para los partidos, a los que podría sumarse uno más.

Esto obligaría a Fernando Ortiz a dejar en cada partido a uno de ellos al margen. Hasta hora, el único que no ha estado sumando minutos es Méndez, quien llegó sobre el final y por ahora ha perdido la pelea con Jonathan Villagra.

Cabe recordar que Lautaro Pastrán y Fernando De Paul son chilenos-argentinos por lo que no ocupa cupo de extranjero. Así, cualquier jugador de los tres que hay en carpeta podría obligar a decisiones cada fin de semana.

Colo Colo decidirá este miércoles si es que finalmente va a buscar un séptimo refuerzo. El mercado de fichajes cierra el jueves, por lo que le quedarán 24 horas para llegar a un acuerdo y hacer llegar los papeles a la ANFP para dejar todo en orden.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras se define la llegada de su último refuerzo, el plantel de Colo Colo entrena para seguir sumando de a tres. Este sábado 21 de febrero el Cacique visita a O’Higgins por la cuarta fecha de la Liga de Primera a partir de las 18:00 horas.