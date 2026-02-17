En Colo Colo celebraron un triunfo que, más allá de darle tres puntos de oro, también le dejó una enorme preocupación. Javier Correa no pudo completar ni el primer tiempo luego de retirarse con problemas físicos del choque con Unión La Calera.

El atacante sintió una molestia que lo obligó a dejar la cancha y explotar de rabia en la banca alba. Una situación por la que esperaban noticias y que este martes recibió unas, pero no las que querían escuchar.

Y es que luego del encuentro, el delantero se sometió a exámenes y en esta jornada no entrenó con normalidad en el Estadio Monumental. Un caso que preocupa y mucho, ya que la próxima semana se les viene el Superclásico ante la U de Chile.

Javier Correa avanza de a poco en Colo Colo con el Superclásico en la mira

La situación de Javier Correa en Colo Colo ha comenzado a preocupar a los hinchas. El delantero se lesionó ante Unión La Calera y a pesar de que remarcó que uno era algo grave, obligó a cambios importantes en el Estadio Monumental.

Javier Correa no ha dado muestras de mejora en Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado contó detalles en Los Tenores de Radio ADN, dándole malas noticias a los fanáticos albos. “Hoy no entrenó a la par de sus compañeros, trabajo diferenciado por esta contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda“.

El reportero albo dejó instalada de inmediato la duda de si llegará al próximo partido de Colo Colo ante O’Higgins, el último antes del Superclásico con la U. “Me parece que hay que esperar días para saber si será considerado“.

En esa misma línea, el periodista avisó que de no estar en condiciones, hay uno que está calentando desde ya: Yastin Cuevas. El joven atacante ha tenido buenas apariciones en su primer año como profesional y puede saltar como titular contra los Celestes.

De ocurrir, los esfuerzos del argentino estarán en llegar al choque con la U la próxima semana. Será Fernando Ortiz el que tenga la última palabra con su caso, especialmente porque los problemas físicos lo vienen complicando desde hace ya varios meses.

Colo Colo ruega para que Javier Correa no tenga nada más grave y que su recuperación sea más rápida. El Cacique está al alza y necesita de todas sus figuras para poder dar el golpe en la parte alta.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Correa entrena diferenciado tratando de llegar a tiempo al próximo desafío de Colo Colo. Este sábado 21 de febrero a partir de las 18:00 horas el Cacique viaja a Rancagua a visitar a O’Higgins.