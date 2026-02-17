Colo Colo está trabajando contra el tiempo para encontrar a su último refuerzo de la temporada 2026. Esta semana cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno y en el Cacique todavía apuntan a firmar a una séptima incorporación.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz está en búsqueda de un extremo derecho y, luego de que se le cayera el arribo de Thiago Nuss, van por otras opciones. Y sobre ello han aparecido novedades este martes, donde se conoció que no hay uno sino que tres cartas.

Justo cuando se postergó la reunión de directorio de Blanco y Negro por la muerte del dirigente Carlos Cortés, destaparon detalles de las negociaciones que tiene el Cacique a última hora. Todo esto con Daniel Morón siendo el hombre clave.

Así se definirá el último refuerzo de Colo Colo

Colo Colo no se ha retirado del mercado de fichajes del fútbol chileno y espera dar un golpe antes del cierre del libro. El Cacique quiere a un séptimo refuerzo para potenciar su ataque y ya tienen definido quiénes serán los que se peleen el puesto.

Colo Colo le tiene tres nombres a Fernando Ortiz para elegir al último refuerzo del 2026. Foto: Photosport.

A la espera de la reunión de directorio de este miércoles, este martes el periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN los detalles. “Son tres jugadores que mañana va a presentar José Daniel Morón. Todos extranjeros, ningún jugador nacional“, lanzó de entrada.

El reportero además destapó que Colo Colo no hará una inversión grande, ya que “el presupuesto no puede exceder los 500 mil dólares“. Eso sí, esto sin estar aún definido que irán a buscarlo ya que “hay una parte del directorio que no está del todo convencido, algunos apuestan a quedarse con lo que tienen y así encarar la primera parte del año“.

¿Pero hay nombres de ese trio? Según explicó el periodista todavía “no se sabe, pero el nombre de Thiago Nuss lo descartó el propio Aníbal Mosa. No es opción“.

Finalmente, enfatizó en que están jugando al misterio con el tema en el Estadio Monumental. “Son nombres distintos, lo manejan muy cerrado. Serán presentados mañana y se dará el visto bueno para bien o para mal. Todos son extremos“.

Colo Colo está pensando en un séptimo refuerzo para la temporada 2026 con la duda de si finalmente llegará un extremo derecho. El Cacique ha encontrado soluciones en sus canteranos y, por ahora, analiza cada detalles antes de tom una decisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo espera por su último refuerzo mientras trabaja con la mira puesta en la cuarta fecha de la Liga de Primera. Este sábado 21 de febrero el Cacique visita a O’Higgins a partir de las 18:00 horas.