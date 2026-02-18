Jorge Valdivia le mete presión a Colo Colo y le pide más a Fernando Ortiz: “Este año tiene…”

Uno de los mejores jugadores que formó Colo Colo en los últimos años es el volante ofensivo Jorge Valdivia, que no olvida su amor por el cuadro albo.

El Mago se está preparando para el partido de leyendas y en ese marco conversó con RedGol, donde se dio el tiempo de analizar el presente por el que atraviesa el equipo de sus amores.

Valdivia comentó sobre la situación del equipo de Fernando Ortiz, que viene de sumar dos victorias ante Everton y Unión La Calera en el Monumental, pero no presenta un buen juego.

ver también Quinteros se emociona con la salvada del descenso: “El mayor título en la historia de Colo Colo”

El Mago Valdivia le pone tarea a Colo Colo

Jorge Valdivia reconoce que a Colo Colo le falta, sin embargo, explica que es difícil agarrar un buen rendimiento después de realizar una exigente pretemporada.

“Viene de ganar dos partidos, es muy precario llamarlo una racha, muy pobre. Pero creo que jugadores tienen, nombre tienen, a uno cuando le toca empezar el año es difícil, porque vienes de una pretemporada e inactividad y te cuesta entrar en ritmo, te cuesta estar fino, cuesta encontrar tu plenitud física y mental”, dijo el ex volante.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Yo siento que Colo Colo con los jugadores que tiene puede hacer mucho más, jugar mucho mejor. Tiene jugadores jóvenes que van empujando a los que están jugando, a los más experimentados”, agregó.

Por último, le puso tarea a Fernando Ortiz y dijo que el cuadro popular debe jugar mejor y que le van a exigir buenos resultados, porque tomó el equipo en septiembre del año pasado.

“Hay que darle tiempo a Colo Colo, hay que cobrar porque el entrenador ya está del año pasado… Este año tiene que ser muy exigido para Colo Colo“, cerró Jorge Valdivia.

Publicidad

Publicidad

ver también Multicampeón con Colo Colo sorprende al revelar los motivos de su salida: “El desgaste…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera