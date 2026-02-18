Es tendencia:
Colo Colo

Jorge Valdivia le mete presión a Colo Colo y le pide más a Fernando Ortiz: “Este año tiene…”

El Mago conversó con RedGol y analizó el inicio de temporada de los albos, que suma dos victorias y una derrota, pero no juega bien.

Por Carlos Silva Rojas

Jorge Valdivia analiza el presente de Colo Colo.
Uno de los mejores jugadores que formó Colo Colo en los últimos años es el volante ofensivo Jorge Valdivia, que no olvida su amor por el cuadro albo.

El Mago se está preparando para el partido de leyendas y en ese marco conversó con RedGol, donde se dio el tiempo de analizar el presente por el que atraviesa el equipo de sus amores.

Valdivia comentó sobre la situación del equipo de Fernando Ortiz, que viene de sumar dos victorias ante Everton y Unión La Calera en el Monumental, pero no presenta un buen juego.

El Mago Valdivia le pone tarea a Colo Colo

Jorge Valdivia reconoce que a Colo Colo le falta, sin embargo, explica que es difícil agarrar un buen rendimiento después de realizar una exigente pretemporada.

Viene de ganar dos partidos, es muy precario llamarlo una racha, muy pobre. Pero creo que jugadores tienen, nombre tienen, a uno cuando le toca empezar el año es difícil, porque vienes de una pretemporada e inactividad y te cuesta entrar en ritmo, te cuesta estar fino, cuesta encontrar tu plenitud física y mental”, dijo el ex volante.

Yo siento que Colo Colo con los jugadores que tiene puede hacer mucho más, jugar mucho mejor. Tiene jugadores jóvenes que van empujando a los que están jugando, a los más experimentados”, agregó.

Por último, le puso tarea a Fernando Ortiz y dijo que el cuadro popular debe jugar mejor y que le van a exigir buenos resultados, porque tomó el equipo en septiembre del año pasado.

“Hay que darle tiempo a Colo Colo, hay que cobrar porque el entrenador ya está del año pasado… Este año tiene que ser muy exigido para Colo Colo“, cerró Jorge Valdivia.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

