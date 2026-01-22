Este arquero pudo gozar de tres generaciones diferentes de la selección chilena durante su carrera, pues coincidió con Marcelo Salas en sus primeros pasos, gozó y padeció a Jorge Valdivia en Colo Colo e hizo historia junto a Jaime Riveros en Santiago Wanderers.

Las referencias son para Alex Varas, otrora golero surgido de las inferiores de Universidad Católica. Hoy en día, se dedica a la representación de futbolistas y también está en los pasos finales de su certificación como coach ontológico. En ese contexto, atendió el teléfono de RedGol.

Junto a Paulo Flores repasó algunos aspectos de su carrera. “Tuve grandes entrenadores. Me subió Vicente Cantatore, después Ignacio Prieto, Fernando Carvallo casi toda mi vida formativa. Debuto con Manuel Pellegrini. Tengo en Wanderers a Garcés, Dabrowski… Bichi Borghi, Juvenal Olmos, Yuri Fernández, Nelson Acosta”, contó Varas.

Alex Varas contó varios episodios de su carrera. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

¿Y cuál fue el mejor que tuvo?

De todos aprendí, crecí, todos me aportaron algo que hoy me sirve en este recorrido de la vida. Todos me fueron dejando cosas y fueron un aporte en mi vida. Donde los veo, Vicente no está, pero cada vez que los veo es un abrazo de agradecimiento. En mi formación como ser humano fueron muy buenos.

Dentro de todos los compañeros que tuvo, ¿cuál fue el mejor jugador?

Tengo debilidad por dos. Jaime Riveros, para mí era un gran ídolo. Y aparte un tipo ermitaño, callado, pero un ser humano sensacional. Con esas fechas, íbamos empatando y cuando llevaba 7-8 goles seguidos, nos relajábamos. Un tiro libre y era gol.

Jaime Riveros fue campeón en Everton y Wanderers, donde coincidió con Alex Varas. (MAX MONTECINOS/PHOTOSPORT).

El otro que me deslumbró fue Jorge Valdivia. Lo tuve de compañero y las cosas que le vi hacer en el entrenamiento, lo que era como jugador. La verdad, excepcional, era un deleite verlo jugar. Lo sufría porque abusaba.

Jorge Valdivia jugó con Alex Varas en Colo Colo. (LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT).

Alex Varas reconoce su admiración por Valdivia, Riveros y Marcelo Salas

Otro con el que coincidió Alex Varas, además de Valdivia y la Liebre Riveros, fue Marcelo Salas. El Matador tuvo varias vivencias con el ex golero cuando ambos iniciaban sus trayectorias. “Tuve tanta fortuna de compartir con tres generaciones. Olmos, Gorosito, Acosta al paso a mi generación”, repasó.

“Rozental, Clarence Acuña, Poli, los Rojas de La Serena, Pablo Galdames. Después agarro la última generación de Valdivia, Matías Fernández. Compartí a los 15 años, desde que llegó a Santiago y que era monstruo, con Marcelo Salas. Me tocó verlo de cerca”, recordó Alex Varas sobre el icónico goleador que tuvo la selección chilena, la U, River Plate de Argentina y la Lazio con la Juventus en Italia.

Agregó que “el hambre que tenía, el profesionalismo, lo corajudo que era. Su vida cómo fue, una semana llegó, hizo goles, selección, a la semana estaba en la sub 17. Un tipo sensacional. Todo lo que logró a nivel deportivo porque además nos íbamos juntos en la micro, con él conviví otras cosas”.

Marcelo Salas volvió a la U de Chile para ser capitán. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“No soy su amigo, no mantuvimos la relación, pero tengo una admiración tremenda. Lo que logró desde que llegó a Temuco es extraordinario”, sentenció Alex Varas, un admirador del Matador, del Mago y del Liebre.