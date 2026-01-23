El fútbol chileno se encamina a un cambio profundo en su calendario, ya que a partir de la temporada 2026, la competencia se extenderá prácticamente sin pausas. Habrá más torneos, más partidos y una agenda cargada de encuentros durante los doce meses del año.

La gran novedad será la Copa de la Liga, certamen que se estrena oficialmente y permitirá mantener la actividad constante durante la temporada. Esta nueva competencia sumará en promedio 53 partidos adicionales, ampliando las campañas y ofreciendo más oportunidades de competencia para los clubes.

Con este nuevo escenario, el número total de encuentros por temporada crecerá de forma considerable. La programación anual superará los 600 partidos, lo que se traducirá en una mayor presencia de duelos atractivos y una continuidad inédita del fútbol nacional.

Otro de los puntos destacados es el nuevo formato de la Supercopa, que reunirá al campeón y subcampeón de la Primera División junto a los dos finalistas de la Copa Chile. Un cambio que promete partidos de alto impacto desde enero a diciembre.

Habrá más clásicos en el fútbol chileno

Más clásicos y sin interrupciones

El aumento de torneos también traerá más clásicos y encuentros decisivos. Esto para potenciar el interés de los hinchas a lo largo del año y evitando largos periodos sin fútbol oficial, algo que había sido recurrente en temporadas anteriores.

Además, el nuevo esquema contempla una mejor coordinación en la programación de partidos, horarios y estadios. Para ello se trabajará en conjunto con la ANFP y las autoridades correspondientes, buscando facilitar reprogramaciones y asegurar el normal desarrollo de los encuentros.

Finalmente, se definirá un nuevo mecanismo para determinar el Chile 4 a copas internacionales, lo que aumentará la competencia en la recta final de cada temporada. Con más partidos en juego y objetivos en disputa, el fútbol chileno apuesta a un calendario intenso, continuo y cargado de emoción durante todo el año.