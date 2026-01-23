La temporada del fútbol chileno comenzó hace algunos días con el nuevo formato de la Supercopa, mientras que para el próximo fin de semana será el esperado inicio de la Liga de Primera y también de Copa Chile.
Justamente este último torneo ya definió sus grupos para la edición 2026 y Colo Colo quedó en el Grupo E, junto a Deportes Recoleta, O’Higgins y Unión Española, en un formato que mezcla dos clubes de Primera División junto a dos de Primera B.
En este contexto, este jueves la ANFP confirmó la programación de las dos primeras fechas, pero ojo porque en ese periodo los albos no verá acción, ya que esos duelos serán disputados únicamente por los equipos del ascenso.
Colo Colo ya conoce a sus rivales en Copa Chile
La participación de Colo Colo en la Copa Chile quedaría programada para el receso de la Liga de Primera debido a la disputa del Mundial.
En ese período, que se extendería entre junio y julio, se espera que se pongan al día los partidos pendientes de los clubes de Primera División en el torneo.
Grupo A
- Coquimbo Unido
- Deportes Iquique
- Deportes Limache
- San Marcos de Arica
Grupo B
- Deportes Copiapó
- Everton
- San Luis
- Universidad Católica
Grupo C
- Cobreloa
- Cobresal
- Deportes Antofagasta
- Deportes La Serena
Grupo D
- Santiago Wanderers
- Universidad de Chile
- Unión La Calera
- Unión San Felipe
Grupo E
- Colo Colo
- Deportes Recoleta
- O’Higgins
- Unión Española
ver también
Colo Colo habilita el Estadio Monumental como Centro de Acopio
Grupo F
- Curicó Unido
- Rangers de Talca
- Universidad de Concepción
- Ñublense
Grupo G
- Audax Italiano
- Deportes Santa Cruz
- Magallanes
- Palestino
Grupo H
- Deportes Concepción
- Deportes Puerto Montt
- Deportes Temuco
- Huachipato