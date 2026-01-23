La temporada del fútbol chileno comenzó hace algunos días con el nuevo formato de la Supercopa, mientras que para el próximo fin de semana será el esperado inicio de la Liga de Primera y también de Copa Chile.

Justamente este último torneo ya definió sus grupos para la edición 2026 y Colo Colo quedó en el Grupo E, junto a Deportes Recoleta, O’Higgins y Unión Española, en un formato que mezcla dos clubes de Primera División junto a dos de Primera B.

En este contexto, este jueves la ANFP confirmó la programación de las dos primeras fechas, pero ojo porque en ese periodo los albos no verá acción, ya que esos duelos serán disputados únicamente por los equipos del ascenso.

Colo Colo ya conoce a sus rivales en Copa Chile

La participación de Colo Colo en la Copa Chile quedaría programada para el receso de la Liga de Primera debido a la disputa del Mundial.

En ese período, que se extendería entre junio y julio, se espera que se pongan al día los partidos pendientes de los clubes de Primera División en el torneo.

Grupo A

Coquimbo Unido

Deportes Iquique

Deportes Limache

San Marcos de Arica

Grupo B

Deportes Copiapó

Everton

San Luis

Universidad Católica

Grupo C

Cobreloa

Cobresal

Deportes Antofagasta

Deportes La Serena

Grupo D

Santiago Wanderers

Universidad de Chile

Unión La Calera

Unión San Felipe

Grupo E

Colo Colo

Deportes Recoleta

O’Higgins

Unión Española

Grupo F

Curicó Unido

Rangers de Talca

Universidad de Concepción

Ñublense

Grupo G

Audax Italiano

Deportes Santa Cruz

Magallanes

Palestino

Grupo H