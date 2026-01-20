Pese a encontrarse en Uruguay, acompañando la pretemporada de Colo Colo en Montevideo, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, confirmó importantes medidas de apoyo para los afectados por los incendios forestales en el sur del país.

En conversación con ADN en Los Tenores de la Tarde, el dirigente anunció que el Estadio Monumental será habilitado como centro de acopio, además del lanzamiento de una campaña solidaria para que el mundo albo pueda colaborar con las familias damnificadas en la Región del Biobío.

Monumental será Centro de Acopio por incendios forestales

Desde tierras charrúas, Valladares señaló: “Es una tragedia muy grande, muy triste todo lo que está ocurriendo. Muchas personas han perdido la vida, hay un daño muy grande en las viviendas; se estima que se perderán cerca de mil”.

Sobre habilitar el estadio para concentrar ayuda, confirmó: “Como Club Social y Deportivo Colo Colo estamos impulsando una campaña para que todos los colocolinos puedan acercarse al Estadio Monumental. Vamos a partir el miércoles en la mañana con un centro de acopio en las oficinas del CSyD y, probablemente, también en el sector Océano. En primera instancia, va a durar hasta el día sábado”.

Finalmente, el presidente del CSyD, sentenció: “Es imposible restarse. Colo Colo tiene un rol social importante y presencia en todo el país. Somos una institución social y deportiva, y en este momento nuestro pensamiento está con la gente que la está pasando mal. Vamos a estar poniendo nuestro grano de arena, como gran parte de la sociedad civil en Chile”.