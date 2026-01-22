Colo Colo le dijo adiós a la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales que estuvo a nada de ser un papelón. El Cacique lo ganaba hasta los descuentos, pero Peñarol se lo igualó para forzar una tanda desde los 12 pasos insólita y cargada de errores.

Después de los goles de Víctor Felipe Méndez y Facundo Batista, el encuentro terminó desde el corazón del área. Ahí se remataron un tota de 9 tiros por equipo, pero con un festival de condoros y malos remates que tuvieron a Fernando Ortiz agarrándose la cabeza.

El técnico del Cacique habló luego del encuentro y, mientras analizaba lo ocurrido, no se aguantó para hablar de la tanda. Ahí el DT destacó el haber reaccionado a tiempo y se mostró conforme con lo visto en la gira por Uruguay.

Fernando Ortiz valora el salvarse de un papelón en los penales de Colo Colo y Peñarol

Colo Colo venció en una tanda de penales pocas veces vista a Peñarol. El Cacique se impuso por 4 a 3 desde los 12 pasos, pero con un total de 9 lanzamientos que, si no fallaron, los atajó el portero rival.

Colo Colo y Peñarol tuvieron una tanda de 9 penales, marcando menos de la mitad. Foto: Photosport.

“Realmente me gustó el equipo, no pierde ese ADN con este sistema. Ha sido intenso el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo si bien pusimos otro sistema, también me gusto“, dijo Fernando Ortiz a los medios de comunicación tras el encuentro.

Pero el técnico de Colo Colo necesitaba hacer un comentario sobre lo ocurrido desde el corazón del área. “La definición por penales no la vi nunca ni como jugador ni como técnico, pero lo pudimos sacar adelante y me voy satisfecho de los amistosos“.

“A mí me sirve (esta pretemporada) porque insisto en algo que a veces es difícil de explicar, pero el entrenador debe tener la tranquilidad para saber que estos son los partidos para probar, insistir, trabajar. Entiendo al hincha, pero es necesario rotar situaciones para que no me sorprenda en el torneo“, añadió.

En esa misma línea, Fernando Ortiz remarcó que vuelve a Chile con buenas sensaciones, pero presionando por más refuerzos. “Yo estoy tranquilo, satisfecho (con el plantel actual). La directiva ha hecho un trabajo importante, tienen que seguir trabajando“.

“Me voy feliz con el trabajo de mi cuerpo técnico que no hemos tenido ningún tipo de lesión como se dice, eso también habla bien. La predisposición del jugador es fundamental“, sentenció.

Colo Colo vence a Peñarol en una tanda de penales que seguramente dará la vuelta al mundo. El Cacique regresa al país para preparar su estreno en la Liga de Primera, donde deberá demostrar que está para pelear el título esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora debuta Colo Colo en el torneo 2026?

Colo Colo regresa a Chile y se prepara para afinar los últimos detalles antes del debut en el torneo. El Cacique arranca la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.