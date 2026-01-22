Colo Colo cerró estos días en Uruguay jugando la Serie Río de La Plata con un nuevo empate ante Peñarol. El Cacique igualó 1-1 gracias a un gol de Víctor Felipe Méndez y terminó quedándose con el triunfo mediante una insólita definición a penales.

Sin embargo y más allá de lo que se vio en la cancha del Estadio Centenario, nuevamente hay que lamentar el pésimo comportamiento de un grupo de hinchas albos afuera del país.

Esto lo decimos porque previo al compromiso un puñado de aficionados del Cacique protagonizaron fuertes riñas con los hinchas de Peñarol, todo esto a las afueras del histórico recinto uruguayo.

Hinchas de Colo Colo protagonizan incidentes en Uruguay

Estos lamentables incidentes terminaron con varios vehículos con vidrios rotos y el nerviosismo de los vecinos que viven a solo cuadras del Estadio Centenario.

Para más remate el mal comportamiento de los barras de Colo Colo se repitió al interior del estadio, donde se enfrentaron con la seguridad privada a los golpes en la tribuna donde estaban ubicados.

Una muy mala señal en estos primeros días del 2026 después de un año donde la hinchada del Cacique no brilló precisamente por su buen comportamiento. Habrá que ver ahora si la dirigencia alba logra toma cartas en el asunto para evitar situaciones así en los partidos que se vienen.

¿Qué viene ahora para el Cacique?

Tras esta Serie Río de La Plata ahora viene el debut en la Liga de Primera 2026, donde los albos enfrentarán a Deportes Limache el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

