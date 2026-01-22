Sigue la acción nacional en el certamen amistoso Serie Río de La Plata. En esta oportunidad, el turno es de Universidad de Concepción vs. Montevideo Wanderers, conjunto recientemente ascendido a la Primera División tras consagrarse campeón del Ascenso.

El conjunto Campanil, hizo su debut en el torneo amistoso frente a a Central Español Fútbol Club de Uruguay, venciendo en la definición por penales, donde la victoria fue para el conjunto chileno por 4-2, tras empatar 0-0 en los noventa minutos reglamentarios.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Concepción vs. Montevideo Wanderers?

Universidad de Concepción dirá presente en la Serie Río de la Plata y se enfrentará a Montevideo Wanderers este jueves 22 de enero, desde las 21:00 hrs , en el en el Parque Viera de Montevideo.

El partido del conjunto campanil en la Serie Río de la Plata 2026 será transmitido de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Programación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata

Este tradicional campeonato de verano se disputará entre el 10 y el 23 de enero en Montevideo, Uruguay, y será transmitido en vivo y vía streaming a través de la plataforma Disney+. Conoce los horarios de los partidos, a continuación:

Lunes 19 de enero: Central Español vs. U. Concepción . (2-4)

Martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción. (1-3)

Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo. (1-1)

Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.

en el estadio Parque Viera de Montevideo. Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Charrúa de Montevideo.

